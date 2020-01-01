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Больница под Харьковом перестала принимать пациентов из-за COVID-19

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Коронавирус подтвержден у 11 медиков и 14 пациентов больницы.
Змиевская центральная районная больница
Змиевская центральная районная больница
ukrinform.ua

Центральная районная больница в городе Змиев Харьковской области закрылась на карантин из-за вспышки коронавируса у медработников и пациентов. Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на пресс-службу Харьковской ОГА.

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"Змиевскую ЦРБ закрыли для проведения противоэпидемических и профилактических мероприятий в связи с выявлением случаев заболевания COVID-19 среди работников. Прием пациентов больница не осуществляет до полного обследования медперсонала и проведения всех необходимых мероприятий", - отметили в ОГА.

Пациентов из Змиевского района, которым необходима госпитализация, будут оправлять в больницу в городе Слобожанское.

Напомним, семь сотрудников Закарпатской ОГА заболели COVID-19.

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