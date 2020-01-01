Вспышка COVID-19 в общежитии под Киевом: появилось видео
Появилось видео с общежитием в Петропавловской Борщаговке Киевской области, где произошла вспышка коронавируса COVID-19.
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Об этом сообщает ТСН из места событий.
По данным журналистов, общежитие принадлежит частному высшему учебному заведению - Киевскому международному университету.
Известно, что сначала стало плохо 22-летнему студенту. Парень потерял сознание. После этого ему сделали ПЦР-тест и узнали о наличии COVID-19.
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Медики решили сделать масштабное тестирование жителей. Коронавирус обнаружили у шести студентов и коменданта.
Всего в общежитии проживает около 150 человек, большинство из них - студенты-иностранцы. По состоянию на 28 апреля в общежитие никого не пускали, а также не выпускают никого из здания.
Напомним, в очередном общежитии под Киевом вспышка коронавируса. Коронавирус в общежитии выявили случайно - парню стало плохо и он потерял сознание. Тест показал COVID.
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