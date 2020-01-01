Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Луганский губернатор просит Кабмин смягчить карантин в регионе

Комментариев: 0
В Луганской ОГА заявляют, что ситуация в области под контролем и жесткие меры больше не нужны.
Сергей Гайдай
Сергей Гайдай
Фейсбук Луганской ОГА

Глава Луганской областной государственной администрации Сергей Гайдай обратился с письмом к Кабинету министров с просьбой ослабить карантинные ограничения в регионе. Об этом сообщает пресс-служба Луганской ОГА.

Читай также: Украинцы стали хуже соблюдать карантин, - соцопрос

“В письме к главе Правительства Денису Шмыгалю было сообщено, что в результате плодотворной работы облгосадминистрации, штаба ООС, Нацполиции, Нацгвардии и учреждений здравоохранения, Луганская область успешно противодействует распространению смертельно опасной коронавирусной болезни“, - говорится в сообщении.

Гайдай вынес на рассмотрение премьер-министру Украины вопрос о предоставлении права областным государственным администрациям принимать решение о поэтапном смягчении режима карантина. Это должно касаться работы рынков, предприятий торговли непродовольственными товарами и бытового обслуживания клиентов, междугороднего внутриобластного пассажирского сообщения с жестким соблюдением требований ВОЗ и Минздрава Украины.

Напомним, в ближайшее время Кабмин разрешит открыться строительным магазинам и сетям. Об этом министр развития громад и территорий Алексей Чернышов сообщил в ходе онлайн-форума “Таврийские горизонты“.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram.

Поделись:
Теги: Луганская область, Луганская ОГА, коронавирус, карантин
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь