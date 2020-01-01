Луганский губернатор просит Кабмин смягчить карантин в регионе

В Луганской ОГА заявляют, что ситуация в области под контролем и жесткие меры больше не нужны.

Глава Луганской областной государственной администрации Сергей Гайдай обратился с письмом к Кабинету министров с просьбой ослабить карантинные ограничения в регионе. Об этом сообщает пресс-служба Луганской ОГА.

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“В письме к главе Правительства Денису Шмыгалю было сообщено, что в результате плодотворной работы облгосадминистрации, штаба ООС, Нацполиции, Нацгвардии и учреждений здравоохранения, Луганская область успешно противодействует распространению смертельно опасной коронавирусной болезни“, - говорится в сообщении.

Гайдай вынес на рассмотрение премьер-министру Украины вопрос о предоставлении права областным государственным администрациям принимать решение о поэтапном смягчении режима карантина. Это должно касаться работы рынков, предприятий торговли непродовольственными товарами и бытового обслуживания клиентов, междугороднего внутриобластного пассажирского сообщения с жестким соблюдением требований ВОЗ и Минздрава Украины.

Напомним, в ближайшее время Кабмин разрешит открыться строительным магазинам и сетям. Об этом министр развития громад и территорий Алексей Чернышов сообщил в ходе онлайн-форума “Таврийские горизонты“.

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