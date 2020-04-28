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Грозит до 8 лет: ГБР завершило расследование дела о стрельбе Пашинского

Комментариев: 1
Материалы дела передадут в суд.
Экс-нардеп Сергей Пашинский
Экс-нардеп Сергей Пашинский
Пресс-служба "Народного Фронта"

Государственное бюро расследований завершило досудебное расследование по факту стрельбы бывшего народного депутата Сергея Пашинского в декабре 2016 года. Об этом информирует пресс-центр ГБР.

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Правоохранители установили, что 31 декабря 2016 у Пашинского произошел конфликт с мужчиной, после чего депутат выстрелил в своего оппонента из пистолета марки Glock 19. Пострадавший получил огнестрельный осколочный перелом бедренной кости левой ноги, который привел к инвалидности.

"Стороне защиты сообщили о завершении досудебного расследования и предоставлен доступ к его материалам. После выполнения требований, предусмотренных статьей 290 УПК Украины, обвинительный акт будет направлен в суд. В случае доказательства вины, подозреваемому грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 8 лет", - отметили в ведомстве.

Напомним, СБУ назвала конечных заказчиков нападения на Гандзюк.

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Комментариев (1)
FPN    28.04.2020, 16:57
Оценка:  0
FPN
НЕ ВЕРЮ, ЧТО ПОСАДЯТ!!!!!!
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