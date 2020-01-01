Новая почта дарит детям из социально уязвимых семей 300 тысяч книг

Карантин стал настоящим испытанием для многих семей. Особенно трудно сегодня многодетным и неполным семьям, родителям, воспитывающим детей с инвалидностью или с тяжелыми заболеваниями, малообеспеченным семьям и семьям, которые были вынуждены покинуть свои дома на оккупированных территориях.

Во время карантина привычное состояние вещей для детей очень изменился – они скучают по своим друзьям, потому что не имеют возможности свободно гулять и выходить на детские площадки. К сожалению, во многих семьях не всегда есть возможность обеспечить детям полноценные развлечения, купить новые игрушки или книги.

Именно для того, чтобы подарить немного радости детям, семьи которых находятся в сложных жизненных обстоятельствах, Новая почта дарит 300 тысяч детских книг – иллюстрированных сказок.

Если ваша семья именно такая или вы знаете семью, которой книга необходима, перейдите по этой ссылке и заполните анкету. Мы обработаем анкету и отправим книгу как можно скорее.

Доставляем хорошие эмоции и новости!