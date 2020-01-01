В Центре общественного здоровья развеяли еще один миф о коронавирусе

Теплая температура воздуха и солнечные лучи не влияют на COVID-19.

Жители стран с теплым климатом также болеют коронавирусной болезнью. Это подтверждает, что высокая температура воздуха и солнечные лучи не влияют на распространение COVID-19, объяснили в Центре общественного здоровья.

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"Заболеть COVID-19 можно независимо от того, насколько теплая и солнечная погода. В странах с жарким климатом также наблюдается распространение заболевания", - отметили в ЦОЗ.

Горячая ванна также не защитит от инфицирования COVID-19.



"Нормальная температура тела держится в пределах 36,5 - 37,0 ° С независимо от температуры воды в ванне или в душе. Слишком горячая ванна может навредить здоровью и привести к ожогам кожи", - сообщили медики



В ЦОЗ напомнили, что чрезмерное употребление алкогольных напитков может привести к возникновению различных нарушений в организме. Это также может осложнить течение COVID-19, в случае инфицирования.

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