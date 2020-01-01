Военные медики отрицают вспышку COVID-19 в военном госпитале Харькова

Ранее полученные положительные тесты у врачей опровергнуты новыми тестами.

Командование медицинских сил Вооруженных сил Украины отрицает вспышку COVID-19 среди персонала Военно-медицинского клинического центра Северного региона (Харьковского военного госпиталя). Об этом сообщает Командование медицинских сил ВСУ на своей странице в сети Facebook.

Читай также: В Центре общественного здоровья развеяли еще один миф о коронавирусе

Отмечается, что информация о том, что COVID-19 подтвержден у 9 работников госпиталя, поступила от Харьковского областного лабораторного центра. Но поскольку у одного из медиков на момент прохождения теста не было зафиксировано клинических проявлений болезни, возникли сомнения в правильности результата теста.

Командованием Медицинских сил было принято решение отобрать повторные биологические материалы у указанных лиц. Еще 50 образцов были взяты у персонала госпиталя, который имел контакты с указанными лицами или оказывает помощь раненым. Все биологические материалы были направлены в вирусологическую референс-лабораторию в Киев.

Читай также: После строгого карантина село на Сумщине победило коронавирус

По результатам контрольного тестирования 7 военных медиков, у которых ранее был подтвержден COVID-19, получили отрицательные результаты. Результаты контрольного тестирования еще 2 медиков ожидаются в ближайшее время.

Во вторник в соответствии с требованиями у этих 9 человек был проведен второй забор биоматериала, которой также отправили в лабораторию. До поступления результатов по этим тестам 9 медицинских работников с подозрением на коронавирус и еще 9 военных медиков, предположительно контактировавшие с ними, находятся на самоизоляции.

В случае получения двух отрицательных результатов ПЦР-тестирования указанные лица будут считаться здоровыми.

Напомним, ранее глава Харьковской облгосадминистрации Алексей Кучер сообщил о вспышке COVID-19 в областном военном госпитале.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram.