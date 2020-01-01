Контрабандист пытался продать три тысячи медицинских масок за три тысячи долларов. Всего он планировал отправить за границу 10 тыс. защитных средств.

Маски планировалось переправить в Америку и ЕС СБУ

Служба безопасности Украины пресекла попытку нелегального вывоза из Украины защитных масок в страны Северной Америки и Евросоюза, сообщается в пресс-центре ведомства.

Нелегальные схемы наладил житель Кропивницкого.

Своих клиентов он подыскивал в интернете и предлагал им доставку международной почтой. В почтовых декларациях делец указывал неправдивую информацию относительно отправителя и содержания посылок.

Сотрудники СБУ задокументировали 3 попытки отправки фигурантом противоэпидемических изделий за границу. При осмотре очередной посылки, правоохранители обнаружили 3 тыс. медицинских масок, которые он планировал продать за 3 тыс. долларов.

По оперативной информации спецслужбы, мужчина планировал отправить за границу еще более 10 тыс. средств индивидуальной защиты.

Cмотрите фотогалерею: СБУ пресекла нелегальный вывоз масок за границу

Также недавно Служба безопасности Украины разоблачила жителя Черкасс , который организовал канал переправки медицинских масок за границу.

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