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СБУ пресекла нелегальный вывоз масок за границу

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Контрабандист пытался продать три тысячи медицинских масок за три тысячи долларов. Всего он планировал отправить за границу 10 тыс. защитных средств.
Маски планировалось переправить в Америку и ЕС
Маски планировалось переправить в Америку и ЕС
СБУ
 
Служба безопасности Украины пресекла попытку нелегального вывоза из Украины защитных масок в страны Северной Америки и Евросоюза, сообщается в пресс-центре ведомства.
 
Нелегальные схемы наладил житель Кропивницкого.
 
Своих клиентов он подыскивал в интернете и предлагал им доставку международной почтой. В почтовых декларациях делец указывал неправдивую информацию относительно отправителя и содержания посылок.
 
Сотрудники СБУ задокументировали 3 попытки отправки фигурантом противоэпидемических изделий за границу. При осмотре очередной посылки, правоохранители обнаружили 3 тыс. медицинских масок, которые он планировал продать за 3 тыс. долларов.
 
По оперативной информации спецслужбы, мужчина планировал отправить за границу еще более 10 тыс.  средств индивидуальной защиты.
 
 
Также недавно Служба безопасности Украины разоблачила жителя Черкасс, который организовал канал переправки медицинских масок за границу.
 

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Теги: СБУ, контрабанда, маски
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Источник: korrespondent.net

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