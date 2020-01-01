В городе-спутнике Хмельницкой АЭС вспышка коронавируса

Мэр города Нетешин пожаловался на священников УПЦ МП в праздничные дни, назвав их действия "неадекватными".

В городе Нетешин, который является спутником Хмельницкой атомной электростанции, зафиксирована вспышка коронавируса COVID-19. Об этом сообщает местное издание Є со ссылкой на городского голову Нетешина Александра Супрунюка.

По последним данным, в городе выявили девять случаев инфицирования коронавирусом. Все они контактировали межу собой.

"Священник, диакон, врач, которые были в церкви, и тесно контактировали с больными. Еще три случая – члены семьи священника", – рассказал Супрунюк.

По его словам, ранее инфицированная сотрудница ХАЭС, которая является супругой священника, имела доступ к местам общего пользования, где работает оперативный персонал атомной станции. Сейчас отобрано 119 образцов контактных лиц на исследование: 75 работников атомной электростанции, 24 врача и еще 17 контактных лиц.

"Сейчас по всем этим людям определяем контактных лиц, а это большой объем работы. Ведь только по первым двум лицам мы вынуждены были проверять более тысячи контактных. Я обратился к людям через социальные сети, чтобы все кто был на богослужении, чтобы обратились к своим семейным врачам", – отметил мэр Нетешина..

Супрунюк добвил, что уже обратился в СБУ и полицию в связи в совершением уголовного преступления.

"В течение всего периода предпраздничных и праздничных дней, систематически самая большая проблема булла со священниками Московского патриархата, которые игнорировали наши мероприятия, саботировали их, грубо себя вели, угрожали. Я считаю, что действия священников являются неадекватными, они подписывали документ, обязуются не допустить массовых скоплений. Но проигнорировали обязательства и, я считаю, что это является основанием для уголовного преступления", – резюмировал мэр.

Ранее сообщалось, что коронавирус выявили у сотрудников Запорожской АЭС. В Энергодаре были введены более жесткие меры по ограничению передвижения граждан, а также ограничение выезда или въезда в город.

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