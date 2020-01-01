Житомир частично снимает карантинные ограничения

Заведения общественного питания, парикмахерские и несколько крупных рынков откроются в городе.

В Житомире ослабили ограничения и с 1 мая снова откроются парикмахерские, заведения питания и рынки при условии соблюдения мер безопасности, пишет Укринформ.

"Предлагается дополнить перечень исключения услуг, которые могут предоставляться, фразой: с 1 мая 2020 года услуги парикмахерских (по предварительной записи и не более 1 посетителя на 15 квадратных метров площади или при наличии физически обособленного рабочего места)", - отметил директор юридического департамента горсовета Евгений Черныш.

В городе также разрешили деятельность по предоставлению услуг общественного питания с применением адресной доставки заказов (в том числе на вынос) при условии обеспечения персонала и посетителей средствами индивидуальной защиты и соблюдения соответствующих санитарных и противоэпидемических мероприятий.

Кроме того, в городе с 1 мая разрешат работать рынкам Житній, Сінний, Київський, Тетерів, Привокзальний, если их администрация предоставит в адрес исполнительного комитета горсовета гарантийное письмо относительно обязательства надлежащего соблюдения санитарных и противоэпидемических мероприятий.

"Мы и дальше будем делать все, чтобы ослаблять карантинные меры, и сейчас разрабатываем механизмы открытия магазинов и рынков промтоварный группы и летних площадок кафе. В течение 2 дней мы разработаем некоторые предложения, обратимся в Кабинет министров, будем рассматривать на своем уровне, пообщаемся с предпринимателями. Далее будем делать все, чтобы бизнес мог работать, но работать безопасно для себя и для клиентов", - заявил мэр города Сергей Сухомлин.

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