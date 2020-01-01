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Житомир частично снимает карантинные ограничения

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Заведения общественного питания, парикмахерские и несколько крупных рынков откроются в городе.
В Житомире откроются рынки, парикмахерские и заведения общепита
В Житомире откроются рынки, парикмахерские и заведения общепита
 
В Житомире ослабили ограничения и с 1 мая снова откроются парикмахерские, заведения питания и рынки при условии соблюдения мер безопасности, пишет Укринформ.
 
"Предлагается дополнить перечень исключения услуг, которые могут предоставляться, фразой: с 1 мая 2020 года услуги парикмахерских (по предварительной записи и не более 1 посетителя на 15 квадратных метров площади или при наличии физически обособленного рабочего места)", - отметил директор юридического департамента горсовета Евгений Черныш.
 
В городе также разрешили деятельность по предоставлению услуг общественного питания с применением адресной доставки заказов (в том числе на вынос) при условии обеспечения персонала и посетителей средствами индивидуальной защиты и соблюдения соответствующих санитарных и противоэпидемических мероприятий.
 
Кроме того, в городе с 1 мая разрешат работать рынкам Житній, Сінний, Київський, Тетерів, Привокзальний, если их администрация предоставит в адрес исполнительного комитета горсовета гарантийное письмо относительно обязательства надлежащего соблюдения санитарных и противоэпидемических мероприятий.
 
"Мы и дальше будем делать все, чтобы ослаблять карантинные меры, и сейчас разрабатываем механизмы открытия магазинов и рынков промтоварный группы и летних площадок кафе. В течение 2 дней мы разработаем некоторые предложения, обратимся в Кабинет министров, будем рассматривать на своем уровне, пообщаемся с предпринимателями. Далее будем делать все, чтобы бизнес мог работать, но работать безопасно для себя и для клиентов", - заявил мэр города Сергей Сухомлин.
 
Как писал Корреспондент, правительство продлило карантин в Украине до 11 мая.
 
В то же время в Кабинете министров сообщили, что в Украине откроют почти 300 рынков 

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Теги: Житомир, карантин, Коронавирус
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Источник: korrespondent.net

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