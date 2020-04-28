Страны Евросоюза просят прислать украинских заробитчан

В связи с пандемией коронавируса страны Евросоюза потеряли много работников, в том числе и из Украины.

Некоторые страны Евросоюза несмотря на закрытые границы готовы принять украинцев из-за нехватки рабочих рук, сообщается в Правительственном портале.

В Кабмин поступают запросы на отправку украинских заробитчан от стран-партнеров по сезонным работам.

"Действительно, обращение есть. Но правительство Украины руководствуется, прежде всего, соображениями безопасности и здоровья наших граждан. В условиях распространения пандемии любое путешествие - это риск опасности заболевания, особенно, когда это путешествие осуществляется самолетом", - заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

В то же время, по его словам, правительство готово рассматривать каждый такой запрос. Но принимать решение будет точечно, исходя из текущей эпидемической ситуации в той или иной стране и при соблюдении определенных условий.

Власти принимающей стороны в лице работодателя также должны обеспечить надлежащие условия проживания, труда и медицинского обслуживания.

Как сообщалось, премьер-министр Денис Шмыгаль рассказал о планах оставить украинских заробитчан в стране.

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