Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Страны Евросоюза просят прислать украинских заробитчан

Комментариев: 2
В связи с пандемией коронавируса страны Евросоюза потеряли много работников, в том числе и из Украины.
В ЕС ждут украинских заробитчан
В ЕС ждут украинских заробитчан
UBR.ua
 
Некоторые страны Евросоюза несмотря на закрытые границы готовы принять украинцев из-за нехватки рабочих рук, сообщается в Правительственном портале.
 
В Кабмин поступают запросы на отправку украинских заробитчан от стран-партнеров по сезонным работам. 
 
"Действительно, обращение есть. Но правительство Украины руководствуется, прежде всего, соображениями безопасности и здоровья наших граждан. В условиях распространения пандемии любое путешествие - это риск опасности заболевания, особенно, когда это путешествие осуществляется самолетом", - заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.
 
 
В то же время, по его словам, правительство готово рассматривать каждый такой запрос. Но принимать решение будет точечно, исходя из текущей эпидемической ситуации в той или иной стране и при соблюдении определенных условий. 
 
Власти принимающей стороны в лице работодателя также должны обеспечить надлежащие условия проживания, труда и медицинского обслуживания.
 
Отметим, что недавно по просьбе властей Финляндии туда прибыл рейс с украинскими заробитчанами для сезонных работ.
 
Как сообщалось, премьер-министр Денис Шмыгаль рассказал о планах оставить украинских заробитчан в стране.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: МИД Украины, Евросоюз, заробитчане, Дмитрий Кулеба
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (2)
Отсортировать по дате Вниз
navigator2    28.04.2020, 21:14
Оценка:  0
navigator2
просто візмут китазой, молдаван....і потім вже навряд до Українцев будуть звертатися, "звикнуть" до нових
xapi3mat    28.04.2020, 20:46
Оценка:  +1
xapi3mat
ага - щас!
Популярные теги
Реклама
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь