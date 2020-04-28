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В Тернополе больной COVID пьяный гулял по городу

Комментариев: 1
Полицейские составят админпротокол на мужчину с коронавирусом, который в нетрезвом состоянии гулял по городу.
Больной COVID мужчина пьяный гулял по городу
Больной COVID мужчина пьяный гулял по городу
За Збручем
 
В Тернополе зараженный коронавирусом мужчина покинул место самоизоляции и начал разгуливать по улицах города в нетрезвом состоянии, о чем сообщил начальник местного отдела полиции Сергей Осадца, пишет За Збручем.
Правоохранители готовят админпротокол, поэтому мужчину ждет административная ответственность.
 
"Есть факты, когда человек, зараженный коронавирусом, выходил за пределы амбулаторного лечения в состоянии алкогольного опьянения. Три человека нам это подтвердили. Сейчас ищем видеоподтверждение этого факта. Мы отреагируем должным образом, будет составлен административный протокол. Также на выходных получали немало сообщений о скоплении людей. Полицейские реагировали должным образом, работали прежде всего на профилактику нарушений ", - отметил Сергей Осадца.
 
В общем в городе составлено 33 административных протокола за нарушение правил карантина. Правоохранители отмечают: в городе увеличилось число разбоев, краж, а также множество фактов нетрезвого пребывания без средств индивидуальной защиты в общественных местах.
 
Напомним, в Кривом Роге больной коронавирусом сбежал из больницы, его нашли.
 
Перед этим больной COVID-19 харьковчанин сбежал из больницы.

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Теги: Тернополь, карантин, Коронавирус
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (1)
Глод    28.04.2020, 21:06
Оценка:  0
Глод
Скучно было человеку.
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