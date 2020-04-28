В Тернополе больной COVID пьяный гулял по городу

Полицейские составят админпротокол на мужчину с коронавирусом, который в нетрезвом состоянии гулял по городу.

В Тернополе зараженный коронавирусом мужчина покинул место самоизоляции и начал разгуливать по улицах города в нетрезвом состоянии, о чем сообщил начальник местного отдела полиции Сергей Осадца, пишет За Збручем.

Правоохранители готовят админпротокол, поэтому мужчину ждет административная ответственность.

"Есть факты, когда человек, зараженный коронавирусом, выходил за пределы амбулаторного лечения в состоянии алкогольного опьянения. Три человека нам это подтвердили. Сейчас ищем видеоподтверждение этого факта. Мы отреагируем должным образом, будет составлен административный протокол. Также на выходных получали немало сообщений о скоплении людей. Полицейские реагировали должным образом, работали прежде всего на профилактику нарушений ", - отметил Сергей Осадца.

В общем в городе составлено 33 административных протокола за нарушение правил карантина. Правоохранители отмечают: в городе увеличилось число разбоев, краж, а также множество фактов нетрезвого пребывания без средств индивидуальной защиты в общественных местах.

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