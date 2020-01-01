На Одесчине женщина "сдала" мастера парикмахерской за нарушение карантина
Женщина сначала воспользовалась услугами парикмахера после чего пожаловалась на нее правоохранителям.
В Одесской области женщина пожаловалась в полицию на парикмахера за нарушение карантина после того, как воспользовалась ее услугами, говорится в постановлении Измаильского горрайонного суда.
Таким образом парикмахера оштрафовали на 17 тыс. гривен за нарушение карантина, поскольку в период ограничений запрещается предоставлять подобные услуги.
Парикмахер в судебном заседании свою вину признала частично, заявив, что предоставила услуги только самим сотрудникам салона.
"Сдала" полиции мастера бармен, которая 15 апреля пришла в салон, чтобы получить услуги мастера маникюра и парикмахера.
Указанные услуги клиентка получила, после чего сообщила о правонарушении.
"К материалам дела приложены фотографии, согласно которым входная дверь парикмахерской открыта, людям предоставляются услуги", - сказано в постановлении.
Напомним, в Житомире с 1 мая планируют открыть парикмахерские, рынки и заведения питания.
Как известно, в Украине Кабинет министров продлил карантинные ограничения до 11 мая.
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