На Одесчине женщина "сдала" мастера парикмахерской за нарушение карантина

Женщина сначала воспользовалась услугами парикмахера после чего пожаловалась на нее правоохранителям.

В Одесской области женщина пожаловалась в полицию на парикмахера за нарушение карантина после того, как воспользовалась ее услугами, говорится в постановлении Измаильского горрайонного суда.

Таким образом парикмахера оштрафовали на 17 тыс. гривен за нарушение карантина, поскольку в период ограничений запрещается предоставлять подобные услуги.

Парикмахер в судебном заседании свою вину признала частично, заявив, что предоставила услуги только самим сотрудникам салона.

"Сдала" полиции мастера бармен, которая 15 апреля пришла в салон, чтобы получить услуги мастера маникюра и парикмахера.

Указанные услуги клиентка получила, после чего сообщила о правонарушении.

"К материалам дела приложены фотографии, согласно которым входная дверь парикмахерской открыта, людям предоставляются услуги", - сказано в постановлении.

Напомним, в Житомире с 1 мая планируют открыть парикмахерские , рынки и заведения питания.

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