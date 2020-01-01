Налоговая покрывала деятельность 600 конвертцентров - СМИ

Без участия топ-чиновников предприятия-схемщики работать не смогли бы, возможна также причастность начальников областных налоговых.

Только за месяц ущерб государству оценивается в 4 млрд грн АР

В Украине работали около шестисот конвертационных центров, деятельность которых приносила ежемесячно около 4 млрд гривен убытков для госбюджета, о чем говорится в документе, который имеется в распоряжении редакции ZN.UA, и подлинность которого подтвердил источник в налоговой.

По данным документа фирмы-схемщики с начала прошлого года сгенерировали около 75 млрд грн фиктивного налогового кредита, продав его компаниям реального сектора экономики, благодаря чему они смогли оплатить в Госбюджет меньшие суммы.

К примеру, во Львовской области действовало 40 таких фирм, которые нанесли государству ущерб на сумму 453 млн грн. В Киевской области 111 таких предприятий нанесли стране около 1 млрд грн убытков, в самом Киеве из-за 127 фирм "схемщиков" госбюджет недополучил около 400 млн грн и т.д. И это только за февраль 2020-го.

В издании отмечают, что без участия топ-чиновников эти предприятия работать не смогли бы.

Не исключается причастность и начальников областных налоговых и Офиса крупных плательщиков, поскольку они имеют неограниченный доступ к данным службы, системы электронного администрирования НДС и системы мониторинга критериев оценки рисков (СМКОР), которая, по идее, не должна пропускать "схемщики".

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