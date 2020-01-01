Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

В Украине от COVID чаще умирают мужчины

Комментариев: 0
В целом в Украине с начала пандемии зафиксировано более двух сотен жертв COVID. Из этого числа 132 случая приходится на мужчин.
Мужчина от коронавируса умирают чаще и во всем мире
Мужчина от коронавируса умирают чаще и во всем мире
Командование Медицинских сил ВСУ
 
В Украине с начала эпидемии коронавируса от этой болезни умерли 239 человек, сообщается в пресс-центре Минздрава.
 
Большую часть погибших составляют мужчины - 132 летальных случая.
 
"С начала эпидемии COVID-19 в Украине зафиксировано 239 летальных случаев у лиц, которые болели коронавирусной инфекцией. По половой структуре преобладают мужчины (132 случая), по возрастной - лица старше 50 лет (85% всех случаев)", - говорится в сообщении.
 
Отмечается, что подавляющее большинство умерших (71%) имели сопутствующие сердечно-сосудистые заболевания, сахарный диабет, новообразования, заболевания почек и легких, у некоторых таких заболеваний было несколько.
 
Минздрав выражает соболезнования близким умерших и призывает оставаться дома, а при первых признаках респираторного заболевания позвонить семейному врачу. Своевременное обращение может спасти жизнь.
 
Напомним, по состоянию на утро 28 апреля в Украине зафиксировано 401 новых случаев коронавируса.
 
Как сообщалось, ученые предположили, почему мужчины от коронавируса гибнут чаще женщин.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: Минздрав, пандемия, Коронавирус в Украине
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь