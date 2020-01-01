Глава областной полиции угрожал журналистам за съемку

Руководитель полиции Винницкой области во время общения с журналистом заявил, что у последнего могут найти наркотики.

Журналистов весь день допрашивали в отделениях полиции facebook Роман Бочкала

В Виннице полицейские изъяли видеокамеру у членов съемочной группы портала Стоп коррупции, которые приехали снимать сюжет о доходах руководителя Нацполиции области, сообщает со ссылкой на журналиста Артема Поликовского глава НСЖУ Сергей Томиленко в Facebook.

Отмечается, что журналисты приехали в Винницу для подготовки сюжета о возможном незадекларированном состоянии руководителя Главного управления Национальной полиции в Винницкой области Юрия Педоса.

"Результат общения Артема с генералом полиции - весь день (от 8:30 до 17:00) съемочная группа дает объяснения винницким полицейским (в разных отделениях и подразделениях) по своей работы, у журналистов удалена видеокамера. При этом журналистам было запрещено фотографировать документы, которые от них требовали подписать следователи, и на руки не предоставлено ни одного документа в подтверждение изъятия техники", - написал Томиленко.

По словам Поликовского, утром, общаясь с журналистами, руководитель Винницкой полиции возмущался их вопросами и угрожал. В частности, на видео, которое записала съемочная группа, господин Педос делает предположение, что у журналиста могут обнаружить наркотики.

Юрист Стоп коррупции Роксолана Арийончик готовит материалы для заявления о препятствовании журналистской деятельности. Сейчас Артем Поликовский и его оператор чрезвычайно встревожены, насколько безопасно им удастся вернуться из Винницы в Киев.

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