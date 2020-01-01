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На Житомирщине новый пожар перешел на заповедник

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Огонь распространился на лесной массив Полесского природного заповедника вблизи с. Рудня-Перганская.
С возгоранием борются спасатели и авиация
С возгоранием борются спасатели и авиация
ГСЧС
 
В Житомирской области возник новый лесной пожар, возгорание произошло в Олевском районе, сообщили во вторник, 28 апреля, в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям. 
 
"Во второй половине дня около 15 часов в Олевском районе Житомирской области возникло возгорание травяного настила, которое распространилось на лесной массив Полесского природного заповедника вблизи с. Рудня-Перганская, местами пожар переходил в верховой. Организовано комплексное применение наземных и авиационных сил", - говорится в сообщении.
 
Спасателям при помощи авиации ГСЧС удалось ликвидировать верховой пожар, продолжаются работы по локализации горения лесной подстилки, пней и древесины. 
 
С новым очагом борются 124 человека и 26 единиц техники, в том числе от ГСЧС 59 человек и 14 единиц техники, из них 3 самолета АН-32П.
 
Напомним, ранее в Овручском и Олевском районах Житомирской области удалось локализовать лесные пожары.
 
Как сообщалось, в Чернобыльской зоне отчуждения во вторник, 28 апреля, локализовала два последних очага пожара.
 
 

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Теги: заповедник, пожар, Житомирская область, ГСЧС
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Источник: korrespondent.net

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