Каховку закрывают на карантин из-за вспышки COVID-19

В городе зафиксировали 22 лабораторно подтвержденных случая заражения новым коронавирусом.

Город Каховка в Херсонской области с 29 апреля закрывается на карантин в связи со вспышкой коронавируса. Об этом 28 апреля сообщила пресс-служба областной полиции.

Отмечается, что во вторник региональная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций приняла решение о закрытии Каховки на карантин. В городе зафиксировали 22 случая COVID-19.

Как указали в полиции, начиная с 29 апреля на территории Каховки будут действовать временные ограничения и запланированы дополнительные дезинфицирующие мероприятия по недопущению распространения коронавируса.

Правоохранители добавили, что начиная с 08.00 29 апреля и до 06.00 4 мая Каховка закрывается на въезд-выезд.

В частности, въезд будет разрешен только гражданам, зарегистрированным в городе, и автотранспорту, который обеспечивает перевозку сотрудников объектов критической инфраструктуры.

Также в городе установят карантинные мобильные блокпосты, ограничат движение и перекроют дороги бетонными блоками.

Правоохранители будут контролировать соблюдение гражданами карантинных мероприятий путем круглосуточного патрулирования.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet