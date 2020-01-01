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Каховку закрывают на карантин из-за вспышки COVID-19

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В городе зафиксировали 22 лабораторно подтвержденных случая заражения новым коронавирусом.
Каховку закроют на въезд-выезд из-за вспышки коронавируса
Каховку закроют на въезд-выезд из-за вспышки коронавируса
facebook.com/khoda.gov.ua
 
Город Каховка в Херсонской области с 29 апреля закрывается на карантин в связи со вспышкой коронавируса. Об этом 28 апреля сообщила пресс-служба областной полиции.
 
Отмечается, что во вторник региональная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций приняла решение о закрытии Каховки на карантин. В городе зафиксировали 22 случая COVID-19.
 
Как указали в полиции, начиная с 29 апреля на территории Каховки будут действовать временные ограничения и запланированы дополнительные дезинфицирующие мероприятия по недопущению распространения коронавируса.
 
Правоохранители добавили, что начиная с 08.00 29 апреля и до 06.00 4 мая Каховка закрывается на въезд-выезд.
 
В частности, въезд будет разрешен только гражданам, зарегистрированным в городе, и автотранспорту, который обеспечивает перевозку сотрудников объектов критической инфраструктуры.
 
Также в городе установят карантинные мобильные блокпосты, ограничат движение и перекроют дороги бетонными блоками.
 
Правоохранители будут контролировать соблюдение гражданами карантинных мероприятий путем круглосуточного патрулирования.
 
Ранее из-за роста случаев COVID-19 закрыли на въезд-выезд три населенных пункта в Херсонской области: город Олешки, а также села Левые Солонцы и Малые Копани.
 
Напомним, по состоянию на утро 28 апреля в Украине выявили 9410 случаев заражения коронавирусом, из них 88 - в Херсонской области.

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Теги: Херсонская область, карантин, Каховка, Коронавирус, Коронавирус в Украине
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Источник: korrespondent.net

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