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В Украине выросла средняя зарплата - Госстат

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В марте средняя зарплата украинцев за год увеличилась на 1200 гривен. По сравнению с февралем она выросла на 600 гривен.
В Украине выросла средняя и реальная зарплата
В Украине выросла средняя и реальная зарплата
National Bank of Ukraine/Flickr
 
В марте средняя заработная плата в Украине составила 11 446 гривен, что на 5,5% (599 гривен) больше по сравнению с февралем текущего года и на 11,8% (1209 гривен) выше в годовом измерении. Об этом 28 апреля сообщила Государственная служба статистики.
 
В ведомстве указали, что средняя номинальная заработная плата штатного работника в Украине в марте текущего года была в 2,4 раза выше минимальной заработной платы, которая установлена на уровне 4723 гривны.

Реальная заработная плата в Украине увеличилась на 4,8% по сравнению с февралем 2020 года и на 9,3% - по сравнению с мартом 2019 года.

ukrstat.gov.ua
 
Отмечается, что наибольший рост средней заработной платы в марте 2020 года по сравнению с мартом 2019 года наблюдался в Луганской (на 18,6%), Херсонской (на 15,8%), Сумской и Кировоградской (на 15%), Одесской (на 13,1%), Днепропетровской (на 13%), Львовской (на 12,8%), Харьковской (на 12,7%), Тернопольской и Полтавской (на 12,6%), Киевской (на 12,1%), Черниговской и Винницкой (на 12%) областях и в городе Киеве (11%).
 
Самый высокий уровень зарплат в марте текущего года зафиксирован в Киеве (17 990 гривен), самый низкий в Черновицкой области (8285 гривен).
 
Ранее сообщалось, что в 2019 году реальные доходы украинцев выросли на 6,5%.

Номинальная заработная плата - это вознаграждение, которое работник получает за труд. Как правило, это фиксированная сумма, которая зависит от отработанного времени или объема выполненной работы.

Реальная заработная плата - это количество товаров и услуг, которые можно приобрести на сумму номинального заработка. Она напрямую зависит от экономической ситуации, особенно от уровня инфляции и роста потребительских цен, и тесно взаимосвязана с номинальной зарплатой.

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Теги: зарплаты, фото, зарплата, Госстат
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (1)
LeonMaster    29.04.2020, 02:45
Оценка:  +1
LeonMaster
Отличные новости! Прям машина времени, уже и забыл такую чудесную газету как Правда. Осталось разместить статьи о вреде мяса, полезной кукурузе и по требованию трудящихся повысить цены на бензин и коммунальные услуги.
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