Противник применил запрещенные артиллерийские системы калибров 152 мм и 122 мм, указали в шатбе ООС.

В результате обстрела сепаратистов в Луганской области погиб украинский военный. Об этом 28 апреля сообщил штаб операции Объединенных сил в Facebook.

Отмечается, что противник применил запрещенные минскими договоренностями артиллерийские системы калибров 152 мм и 122 мм, а также вел огонь по украинским военным из автоматических станковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

"В результате обстрелов один военнослужащий Вооруженных сил Украины получил осколочное ранение несовместимо с жизнью", - указали в штабе.

Кроме того, сепаратисты открывали огонь из артиллерийской системы калибра 152 мм в направлении Первомайска. Два снаряда разорвались вблизи участка разведения сил и средств №2 в Золотом.

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