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В Луганской области погиб украинский военный

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Противник применил запрещенные артиллерийские системы калибров 152 мм и 122 мм, указали в шатбе ООС.
На Донбассе результате обстрелов погиб военнослужащий ВСУ
На Донбассе результате обстрелов погиб военнослужащий ВСУ
facebook.com/pressjfo.news
 
В результате обстрела сепаратистов в Луганской области погиб украинский военный. Об этом 28 апреля сообщил штаб операции Объединенных сил в Facebook.
 
Отмечается, что противник применил запрещенные минскими договоренностями артиллерийские системы калибров 152 мм и 122 мм, а также вел огонь по украинским военным из автоматических станковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
 
"В результате обстрелов один военнослужащий Вооруженных сил Украины получил осколочное ранение несовместимо с жизнью", - указали в штабе.
 
Кроме того, сепаратисты открывали огонь из артиллерийской системы калибра 152 мм в направлении Первомайска. Два снаряда разорвались вблизи участка разведения сил и средств №2 в Золотом.
 
 
Ранее сообщалось, что за сутки 27 апреля сепаратисты девять раз обстреляли позиции ВСУ на Донбассе, ранения получили двое украинских военных.

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Теги: смерть, донбасс, Луганская область, погиб, сепаратисты, ВСУ, Операция объединенных сил
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Источник: korrespondent.net

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