В Луганской области погиб украинский военный
Противник применил запрещенные артиллерийские системы калибров 152 мм и 122 мм, указали в шатбе ООС.
В результате обстрела сепаратистов в Луганской области погиб украинский военный. Об этом 28 апреля сообщил штаб операции Объединенных сил в Facebook.
Отмечается, что противник применил запрещенные минскими договоренностями артиллерийские системы калибров 152 мм и 122 мм, а также вел огонь по украинским военным из автоматических станковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
"В результате обстрелов один военнослужащий Вооруженных сил Украины получил осколочное ранение несовместимо с жизнью", - указали в штабе.
Кроме того, сепаратисты открывали огонь из артиллерийской системы калибра 152 мм в направлении Первомайска. Два снаряда разорвались вблизи участка разведения сил и средств №2 в Золотом.
Ранее сообщалось, что за сутки 27 апреля сепаратисты девять раз обстреляли позиции ВСУ на Донбассе, ранения получили двое украинских военных.
Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet
Эта же новость на Корреспондент