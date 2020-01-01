В Почаевской психбольнице вспышка коронавируса

COVID-19 подтвердили у 26 пациентов и двух врачей медицинского учреждения в Тернопольской области.

В Почаевской областной психоневрологической больнице коронавирус обнаружили у двух медработников и 26 пациентов. Об этом 28 апреля сообщил Офис омбудсмена Украины в Facebook

Заражена главный врач медучреждения Лариса Василюк а также еще один медик, который находится в реанимации.

Василюк подтвердила, что вирус лабораторно подтвердили у 26 пациентов отделения для мужчин. Четырех из них перевели в центральную городскую больницу Почаева, у остальных заболевание проходит в легкой форме.

Она добавила, что 25 апреля образцы для проведения тестов на коронавирус были взяты лишь у 30 пациентов и медработников, поскольку не хватило пробирок для забора крови.

"Приобретение пробирок профинансировано и после их получения больницей будут осуществлены исследования у остальных пациентов и работников. Результаты ожидаются", - указала главврач.

Больница рассчитана на 100 койко-мест, сейчас на лечении находятся 62 человека.

Как подчеркнули в Офисе омбудсмена, более 40 пациентов нуждаются в устройстве в учреждения социальной защиты населения. Часть из них являются жителями других областей и даже стран. У некоторых утрачены документы, удостоверяющие личность.

В связи с ситуацией ведомство направит акт реагирования в Тернопольскую ОГА.

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