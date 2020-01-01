Итоги 28 апреля: Запрет на выезд заробитчанам и закон о рынке земли

В МИД Украины объяснили запрет выезда на работу за границу; президент подписал закон об открытии рынка земли: Bigmir.net выделяет главные события вчерашнего дня.

Украинцам разрешат трудовую миграцию после нормализации ситуации с коронавирусом depositphotos.com

Зеленский подписал закон о рынке земли

Президент Украины Владимир Зеленский во вторник, 28 апреля, подписал закон об открытии рынка земли, который Верховная Рада приняла 31 марта.

Документом предусмотрено, что с 1 июля 2021 года граждане Украины смогут приобретать земельные участки сельскохозяйственного назначения площадью до 100 гектаров.

С 1 января 2024 такую ​​возможность получат юридические лица, владельцами которых являются украинцы. Они смогут покупать до 10 000 гектаров земли.

Продажа государственных и коммунальных земель запрещена. Вопрос предоставления иностранцам права покупать землю, будет решаться на референдуме.

За сутки в Украине выявили 401 новый случай COVID-19

По состоянию на утро 28 апреля в Украине выявили 9410 случаев заражения коронавирусом, из них 239 закончились смертью и 992 пациенты − выздоровлением.

Большую часть умерших в Украине составляют мужчины - 132 человека. В 85% случаев жертвами коронавируса становились лица старше 50 лет.

Также утром во вторник число инфицированных в мире превысило три миллиона, из них более 200 тысяч скончались.

Глава МИД объяснил запрет на выезд заробитчан

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что Украина разрешит сезонную трудовую миграцию после нормализации ситуации с коронавирусом в мире. На данный момент такие действия выглядят нелогично.

При этом в Кабмине сообщили, что некоторые страны Евросоюза готовы принять украинцев из-за нехватки рабочих рук и обращаются с соответствующими запросами.

Украина готова к пику COVID-19

Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что медицинская система страны готова к прохождению возможного пика заболеваемости коронавирусом и теперь Кабмин приступит к стабилизации экономической ситуации.

ОП переложил на Минздрав закупки средств для борьбы с COVID-19

В Офисе президента сообщили, что вопрос доставки средств и оборудования, необходимых для преодоления пандемии коронавируса, будет курировать Минздрав.

Как заявил министр здравоохранения Максим Степанов, проведение прямых медицинских закупок Минздравом неприемлемо. По его словам, этим должно заниматься отдельное предприятие.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram.