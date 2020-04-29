Новости Донбасса 29 апреля: Боевики произвели 17 обстрелов, убит военный

Сепаратисты вели огонь из артиллерийских систем калибра 152 мм и 122 мм, а также минометов калибра 120 мм и 82 мм.

В течение прошедших суток, 28 апреля, боевики 17 раз нарушили режим “тишины“. Погиб один украинский защитник. Об этом сообщает пресс-служба ООС.

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Боевики применили запрещенные “Минском“ артиллерийские системы калибров 152 мм и 122 мм, минометы калибров 120 мм и 82 мм, а также гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки “Восток“ боевики вели огонь по позициям ВСУ неподалеку от Каменки из миномета 82-го калибра, автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

Опорные пункты Объединенных сил неподалеку Опытного враг обстреливал из ручного противотанкового гранатомета.

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Возле Павлополя противник вел огонь из автоматических станковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия, а неподалеку Старогнатовки - из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Также боевики вели огонь из тяжелых вооружений в районе ответственности оперативно-тактической группировки “Север“.

Украинские военные вблизи населенного пункта Крымское утром трижды находились под вражеским огнем. Российские наемники из направлений от оккупированных пгт Донецкий, Сентяновка и Славяносербск выпустили 30 мин 120-го калибра.

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Кроме этого враг использовал гранатометы различных систем, вооружения боевых машин пехоты и крупнокалиберные пулеметы. К вечеру противник обстреливал защитников Крымского из автоматических станковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

По защитникам Хутора Свободный боевики стреляли дважды - из артиллерийских систем калибра 152 мм и 82 мм минометов. Утром по защитникам Попасной враг выпустил 6 мин 82-го калибра и вел огонь из станковых и ручных противотанковых гранатометов, а вечером обстреливал из стрелкового оружия.

По окрестностях Орехово враг из минометов калибра 120 мм и 82 мм выпустил 9 мин, а неподалеку от Новолуганского применял гранатометы различных систем и стрелковое оружие.

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Вблизи поселка городского типа Новотошковское враг дважды открывал огонь из запрещенных минскими соглашениями вооружений. В общем, оккупанты использовали здесь 25 артиллерийских снарядов калибра 152 мм и 122 мм, а затем вели огонь из минометов калибра 120 мм

Вечером оккупанты вели огонь по позициям ВСУ неподалеку Зайцево из минометов 82-го калибра, а также гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Кроме этого, противник из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия дважды совершил обстрел участка разведения №3 Богдановка-Петровское. Украинские защитники огонь в ответ не открывали, придерживаясь режима тишины.

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В результате обстрелов 28 апреля погиб один украинский военный.

По предварительным данным разведки, 28 апреля украинские военнослужащие ранили, по меньшей мере, двух оккупантов.

С начала текущих суток сепаратисты уже дважды нарушили режим прекращения огня - со станковых противотанковых гранатометов, зенитной установки и крупнокалиберных пулеметов обстрелял наши позиции возле Верхнеторецкого, а из минометов 82-го калибра вел огонь рядом с Новотошковским. За текущие сутки потерь среди украинских защитников нет.

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