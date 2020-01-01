В Днепре появились объявления на домах людей с подозрением на COVID-19

Объявления развесили по инициативе мэрии города, которая также опубликовала интерактивную карту с обозначением районов города, где выявлены случаи инфекции.

В Днепре на домах людей, у которых подозревают коронавирус, развесили объявления kiev.informator.ua

На домах жителей Днепра, госпитализированных с подозрением на коронавирус, появились соответствующие объявления. Об этом со ссылкой на пресс-службу мэрии Днепра сообщает Радио Свобода в среду, 29 апреля.

Объявления развесили на около 150 домах города. В горсовете также обнародовали интерактивную карту, где обозначены районы города с выявленными случаями инфекции.

Также в мэрии говорят, что подъезды домов, где есть люди с подозрением на коронавирус, будут дезинфицировать чаще, чем другие. Жителей также обеспечат антисептиками.

Отметим, что по состоянию на вечер 28 апреля на Днепропетровщине подтвердили 323 случая коронавирусной инфекции.

Напомним, что ранее в трех реабилитационных центрах под Днепром произошла вспышка COVID. Коронавирус подтвердился у 26 человек из реабилитационных центров. Теперь прокуратура проверит возможные нарушения санитарных правил в учреждениях.

Также сообщалось, что в Днепре из-за скопления людей в церкви открыли дело. В Свято-Троицком кафедральном соборе прошла служба с большим количеством людей. Полиция открыла уголовное дело.

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