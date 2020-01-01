Шмыгаль: Есть три сценария жизни в условиях пандемии COVID-19

Премьер-министр озвучил три варианта, по которому может пойти Украина в условиях эпидемии коронавируса.

Глава Кабмина Денис Шмыгаль назвал три возможных сценария, по которым может пойти Украина в условиях пандемии коронавируса. Он отметил, что пик заболеваемости в стране еще не пройден. Об этом он написал у себя в Facebook.

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Так, по словам премьер-министра, он получил много просьб ускорить процесс выхода из карантина. Он также напомнил об ответственности власти за жизнь и здоровье украинцев.

Шмыгаль отметил, что пик коронавируса стоит ожидать в начале мая. Если Украине удастся преодолеть этот период, то можно начинать ослабление карантинных мер.

Три сценария для Украины, как жить в условиях пандемии:

Первый - это идти жестким путем. Оставлять все закрытым, как это делает Сингапур или Турция. На период священного для мусульман Рамадана турецкие власти вводят комендантский час на выходных, позволяя выходить в ближайшие магазины только с 9 до 14 часов.

Второй вариант - либеральный. Вернуться к привычной жизни и открыть все учреждения. Последовать примеру Швеции. Однако сейчас в Швеции выявлено более 18600 случаев заболеваний и зафиксировано более 2100 смертей. То есть, летальность составляет более 11%. Это в пять раз выше, чем сейчас в Украине.

Третий сценарий - это не выбирать между здоровьем и экономикой, а запускать адаптивный карантин с переходом к новым социальным нормам жизни, как это делает большинство стран, в частности Чехия и Польша, динамика заболеваний которых похожа на ситуацию в Украине. Постепенное снятие ограничений даст возможность постоянно контролировать ситуацию с заболеваемостью и в случае вспышек оперативно их локализовать.

Напомним, ранее Шмыгаль заявлял, что Украина готова к пику COVID-19. Кабмин сфокусируется на стабилизации экономики, так как медицинская система подготовлена к возможному росту заболеваемости коронавирусом.

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