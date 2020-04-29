Под Одессой женщина постриглась в парикмахерской и "сдала" ее копам

Полицейские оштрафовали заведение за несоблюдение карантина.

В городе Измаил Одесской области женщина постриглась в парикмахерской, обновила маникюр, затем пошла в полицию и написала заявление о несоблюдении правил карантина этим заведением.

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Об этом сообщает УНИАН со ссылкой на постановление суда.

К слову, мастер, который обслуживал женщину, частично признал свою вину. Заявитель по делу оказалась сотрудницей той же парикмахерской. Она работает там барменом.

В суд поступили материалы о совершении правонарушения, предусмотренного ст. 44-3 Кодекса Украины об административном правонарушении. Согласно материалам, женщина, находясь в салоне, оказывала парикмахерские услуги, нарушив таким образом соответствующее постановление Кабинета министров Украины от 8 апреля, запрещающие в период карантина вести указанный вид деятельности. Парикмахер в судебном заседании свою вину признала частично, заявив, что предоставила услуги только самим сотрудникам салона, - говорится в постановлении суда.

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Согласно показаниям гражданки, которая работает барменом, 15 апреля днем ​​она пришла в салон, чтобы получить услуги мастера маникюра и парикмахера. Указанные услуги клиентка получила, после чего сообщила в полицию о правонарушении.

К материалам дела приобщены фотографии, согласно которым входные двери парикмахерской открыты, людям предоставляются услуги, - сказано в постановлении.

Суд отметил, что парикмахер нарушил режим карантина, санитарно-гигиенические, санитарно-противоэпидемические правила и нормы, предусмотренные законом Украины “О защите населения от инфекционных болезней“ и другие.

Изучив материалы, суд применил к нарушителю административное взыскание в виде штрафа в размере 17 тысяч гривен, а также - 420,2 грн судебного сбора.

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