В Украине 9866 случаев коронавируса: обновленные данные Минздрава

За сутки заразились 456 человек .

По состоянию на 9:00 29 апреля в Украине 9866 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 250 летальных, 1103 пациенты выздоровели. За сутки зафиксировано 456 новых случаев.

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Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.

В частности, коронавирус обнаружен:

Винницкая область - 412 случаев;

Волынская область - 271 случай;

Днепропетровская область - 323 случая;

Донецкая область - 52 случая;

Житомирская область - 357 случаев;

Закарпатская область - 403 случая;

Запорожская область - 228 случаев;

Ивано-Франковская область - 821 случай;

Кировоградская область - 377 случаев;

м. Киев - 1341 случай;

Киевская область - 643 случая;

Львовская область - 405 случаев;

Луганская область - 33 случая;

Николаевская область - 116 случаев;

Одесская область - 261 случай;

Полтавская область - 188 случаев;

Ровенская область - 588 случаев;

Сумская область - 98 случаев;

Тернопольская область - 708 случаев;

Харьковская область - 237 случаев;

Херсонская область - 111 случаев;

Хмельницкая область - 81 случай;

Черновицкая область - 1489 случаев;

Черкасская область - 282 случая;

Черниговская область - 41 случай.

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Обратите внимание: данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Исследования проводились вирусологической референс-лабораторией Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями. По состоянию на утро 29 апреля 2020 в Центр поступило 1230 сообщений о подозрении на COVID-19. Всего с начала 2020 года поступило 27846 сообщений о подозрении на COVID-19.

Статистика МОЗ

Напомним, в Днепре появились объявления на домах людей с подозрением на COVID-19. Объявления развесили по инициативе мэрии города, которая также опубликовала интерактивную карту с обозначением районов города, где выявлены случаи инфекции.

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