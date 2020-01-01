В Украине 9866 случаев коронавируса: обновленные данные Минздрава
По состоянию на 9:00 29 апреля в Украине 9866 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 250 летальных, 1103 пациенты выздоровели. За сутки зафиксировано 456 новых случаев.
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Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.
В частности, коронавирус обнаружен:
- Винницкая область - 412 случаев;
- Волынская область - 271 случай;
- Днепропетровская область - 323 случая;
- Донецкая область - 52 случая;
- Житомирская область - 357 случаев;
- Закарпатская область - 403 случая;
- Запорожская область - 228 случаев;
- Ивано-Франковская область - 821 случай;
- Кировоградская область - 377 случаев;
- м. Киев - 1341 случай;
- Киевская область - 643 случая;
- Львовская область - 405 случаев;
- Луганская область - 33 случая;
- Николаевская область - 116 случаев;
- Одесская область - 261 случай;
- Полтавская область - 188 случаев;
- Ровенская область - 588 случаев;
- Сумская область - 98 случаев;
- Тернопольская область - 708 случаев;
- Харьковская область - 237 случаев;
- Херсонская область - 111 случаев;
- Хмельницкая область - 81 случай;
- Черновицкая область - 1489 случаев;
- Черкасская область - 282 случая;
- Черниговская область - 41 случай.
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Обратите внимание: данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
Исследования проводились вирусологической референс-лабораторией Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями. По состоянию на утро 29 апреля 2020 в Центр поступило 1230 сообщений о подозрении на COVID-19. Всего с начала 2020 года поступило 27846 сообщений о подозрении на COVID-19.
Напомним, в Днепре появились объявления на домах людей с подозрением на COVID-19. Объявления развесили по инициативе мэрии города, которая также опубликовала интерактивную карту с обозначением районов города, где выявлены случаи инфекции.
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