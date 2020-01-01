Разумков об Авакове: Нет такой формулировки как временный министр

Глава ВР оценил профессиональные качества Авакова.

Глава Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков заявил, что министров назначают не на время и формулировки "временный министр" нет.

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Об этом он сказал в интервью РБК-Украина.

Разумков отметил, что изначально Авакова повторно назначали главой МВД в качестве “временного министра”, но такой формулировки нет.

Министра не назначают на время, нет такой формулировки...Любой Кабмин - это временно. И Кабмин Гончарука это доказал, как и многие их предшественники. Просто кто-то остался в этом Кабмине. Например, Малюська, Криклий, Аваков. А кто-то покинул свой пост. Это нормальный процесс, - сказал Разумков.

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К слову, президент Зеленский, оставляя Аваков на должности главы МВД, заявил, что посмотрит на его работу до конца 2019 года, а также отнес его к категории “временных министров”. По состоянию на 29 апреля 2020 года Аваков продолжается рулить силовым ведомством.

Напомним, Саакашвили рассказал, как будет работать с Аваковым. Экс-президенту Грузии напомнили про инцидент со стаканом.

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