Разумков об Авакове: Нет такой формулировки как временный министр
Глава Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков заявил, что министров назначают не на время и формулировки "временный министр" нет.
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Об этом он сказал в интервью РБК-Украина.
Разумков отметил, что изначально Авакова повторно назначали главой МВД в качестве “временного министра”, но такой формулировки нет.
Министра не назначают на время, нет такой формулировки...Любой Кабмин - это временно. И Кабмин Гончарука это доказал, как и многие их предшественники. Просто кто-то остался в этом Кабмине. Например, Малюська, Криклий, Аваков. А кто-то покинул свой пост. Это нормальный процесс, - сказал Разумков.
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К слову, президент Зеленский, оставляя Аваков на должности главы МВД, заявил, что посмотрит на его работу до конца 2019 года, а также отнес его к категории “временных министров”. По состоянию на 29 апреля 2020 года Аваков продолжается рулить силовым ведомством.
Напомним, Саакашвили рассказал, как будет работать с Аваковым. Экс-президенту Грузии напомнили про инцидент со стаканом.
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