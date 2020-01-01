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Эпидемия в армии: Коронавирусом инфицировано 52 военных

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На самоизоляции находятся 327 человек.
Иллюстрированное фото
Иллюстрированное фото
EPA/UPG

По данным на 29 апреля в Вооруженных силах Украины выявили 52 случая заболевания острой респираторной болезнью COVID-19. За сутки зафиксировали один новый случай. Об этом сообщает пресс-служба Командования Медицинских сил ВСУ. 

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“На 07:00 29 апреля в Вооруженных Силах Украины болеет 52 человека острой респираторной болезнью COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2. Также за период пандемии выздоровели 20 человек и 2 летальных случая. На изоляции (в том числе самоизоляции) - 327 человека. Количество военнослужащих, у которых заканчивается изоляция в ближайшие три дня - 54 человека“, - говорится в сообщении.

Напомним, ранее сообщалось, что под Одессой женщина постриглась в парикмахерской и “сдала“ ее копам. Полицейские оштрафовали заведение за несоблюдение карантина.

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Теги: Армия, Коронавирус, Эпидемия, Пандемия
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