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Разумков: В Верховной Раде нет инициатив по Минским договоренностям

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Из Офиса президента тоже не прозвучало никаких инициатив.
Спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков
Спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков
facebook.com/Дмитрий Разумков

В Верховной Раде заявили, что пока нет никаких инициатив по “Минску“. Из Офиса президента тоже не звучало никаких инициатив на данную тему. Об этом заявил спикер ВР Дмитрий Разумков в интервью РБК-Украина

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“По состоянию на сейчас, я не помню, чтобы что-то было зарегистрировано и чтобы что-то в ближайшем будущем планировалось на вынесение“, - говорит он.

Напомним, ранее Лавров посоветовал Киеву “вести себя правильно“. Украинская сторона мало внимания уделяет Контактной группе, где у нее есть возможность напрямую решать вопросы с Донецком и Луганском, отметил глава МИД РФ.

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Теги: Разумков, Рада, Минск, Инициатива, Офис президента
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