Минздрав назвал единственный источник выявления коронавируса

Глава Минздрава рассказал детали.

На официальном уровне Минздравом Украины не введено тестирование на выявление коронавируса с помощью экпресс-тестов, но этот метод не запрещен.

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Об этом на сегодняшнем брифинге рассказал глава Минздрава Максим Степанов, передает РБК-Украина.

Глава ведомства отметил, что в Украине единственным утвержденным источником выявления коронавирусной болезни является ПЦР-тестирование.

В соответствии со стандартами, в том числе тестирования, которые утверждены Минздравом, единственным источником установления диагноза "коронавирусная болезнь" является именно ПЦР-тестирование, - сказал Степанов.

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Напомним, по состоянию на 9:00 29 апреля в Украине 9866 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 250 летальных, 1103 пациенты выздоровели. За сутки зафиксировано 456 новых случаев.

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