Бывший генпрокурор Рябошапка считает, что дело Гандзюк "слили"

По мнению Рябошапки, подозреваемые в покушении на Екатерину Гандзюк получат оправдательные приговоры.

Экс-генпрокурор Руслан Рябошапка считает, что преждевременное окончание расследования и передача в суд материалов дела о нападении на чиновницу Екатерину Гандзюк может быть "сливом производства". Такое мнение он высказал в эфире телеканала "24".

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Бывший глава ГПУ пояснил, что не имеет полного объема информации в деле Гандзюк, так как почти 2 месяца не работает в Генпрокуратуре.



"Однако, из того что я знаю, то большое количество следственных действий не было проведено, и большое количество доказательств, которые были бы определяющими для обвинительного приговора, собраны не были. Именно поэтому я понимаю и разделяю обеспокоенность активной части украинского общества, которая вчера вышла к ОП", – сказал он.



По словам Рябошапки, возобновить расследование во второй раз будет невозможно.

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"Слишком рано, мне кажется, сейчас передавать это дело в суд. Недоказанность вины приведет к тому, что приговоры будут оправдываемыми, и поэтому мы так и не узнаем, кто был заказчиком этого преступления, и какие были детали. Поэтому преждевременное раскрытие материалов и передача в суд, грубо говоря, является сливом уголовного производства. Во второй раз возобновить производство будет уже невозможно", – отметил экс-генпрокурор.



Рябошапка считает, что нынешний генпрокурор Ирина Венедиктова ускорила закрытие расследования, чтобы исправить свой имидж.



"Наиболее вероятно, что наличие большого количества негатива заставляет ее идти таким образом, чтобы дать хоть какие-то победы, чтобы улучшить имидж прокуратуры и свой персональный", – добавил он.





Напомним, в СБУ сообщили, что закончили расследование дела о нападении на Екатерину Гандзюк. По версии следствия, заказчиком покушения является глава Херсонского облсовета Владислав Мангер.

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