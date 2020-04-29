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Под Кабмином предприниматели протестуют против карантина

Комментариев: 1
Мелкий бизнес требует разрешить им работу с соблюдением санитарных норм наравне с крупными торговыми сетями.
Под Кабмином предприниматели протестуют против карантина
© ukrinform.ua
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Под Кабмином предприниматели протестуют против карантина
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Под зданием Кабинета министров Украины в Киеве проходит акция протеста мелких предпринимателей, требующих ослабить карантинные мероприятия. Как пишет Укринформ, в настоящий момент под зданием Кабмина находится несколько сотен протестующих.

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По словам организаторов, предприниматели требуют от правительства разрешить работать малому и микробизнесу с соблюдением санитарных требований. Также митингующие требуют обеспечения равных требований к работе во время карантина для всех: для известных торговых сетей, ресторанов и т.д.

Протестующие на автомобилях перекрывали движение по улице Грушевского, но на данный момент митингующие забрали свои автомобили и освободили улицу для проезда.

Напомним, в Полтаве и Черновцах предприниматели устроили митинги протеста. Люди просят возобновить работу рынков в период карантина.

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Теги: Кабмин, Киев, митинг, карантин, акция протеста, предприниматели
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Комментариев (1)
Woodbrother    29.04.2020, 11:41
Оценка:  0
Woodbrother
А чего они все в масках ? Против короновируса надо протестовать так, как москвопопы перед госпитализацией - объявить что эпидемии нет, и массово заразить себя и окружающих .
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