Под Кабмином предприниматели протестуют против карантина

Мелкий бизнес требует разрешить им работу с соблюдением санитарных норм наравне с крупными торговыми сетями.

Под зданием Кабинета министров Украины в Киеве проходит акция протеста мелких предпринимателей, требующих ослабить карантинные мероприятия. Как пишет Укринформ, в настоящий момент под зданием Кабмина находится несколько сотен протестующих.

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По словам организаторов, предприниматели требуют от правительства разрешить работать малому и микробизнесу с соблюдением санитарных требований. Также митингующие требуют обеспечения равных требований к работе во время карантина для всех: для известных торговых сетей, ресторанов и т.д.

Протестующие на автомобилях перекрывали движение по улице Грушевского, но на данный момент митингующие забрали свои автомобили и освободили улицу для проезда.

Напомним, в Полтаве и Черновцах предприниматели устроили митинги протеста. Люди просят возобновить работу рынков в период карантина.

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