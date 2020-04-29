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Массовая гибель пчел на Сумщине: Полиция начала расследование

Комментариев: 2
В Сумской области неожиданно погибли более 500 пчелосемей.
На Сумщине массово погибли пчелы
На Сумщине массово погибли пчелы
Ольга Бутова/Facebook

В шести районах Сумской области зафиксирована массовая гибель пчел. В областном управлении Национальной полиции сообщили, что начали расследование по данному факту, пишет “Укринформ“. 

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“Информация о гибели пчел поступила из Путивльского, Сумского, Недрыгайловского, Роменского, Белопольского и Глуховского районов. По этим фактам полиция открыла общее дело по статье 239 УК “Загрязнение или порча земель веществами, вредными для жизни и здоровья людей и окружающей среды“, - сообщил руководитель отдела коммуникаций Нацполиции в Сумской области Владимир Крупецкий.

В Сумском областном управлении Госпродпотребслужбы отметили, что погибли насекомые из более чем 500 пчелосемей. Специалисты пытаются выяснить причины происшествия. Одна из версий - применение ядохимикатов.

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По данным региональных СМИ, 25-26 апреля в Путивльском и Роменском районах случилась массовая гибель пчел. Местные жители связывают это с использованием химикатов для обработки полей.

О гибели 200 пчелосемей в селе Ховзовка Путивльского района и в селах Клевенское и Шулешево сообщила на своей странице в Facebook активистка Ольга Бутова.

“Отравлены химикатами, которые беспощадно и бездумно льются в землю. Пчёлки увы...не выдержали....А люди????Хорошее прикрытие карантин для многих аграриев. Травили и травят....Путивльский район, с.Ховзовка- погибло 200 семей пчел, также пострадали пчелы сел, которые находятся рядом - Клевенское,Шулешево.По словам очевидцев, химикаты вносились ночью в сухую землю со среды на четверг“, - написала она.

 

Ольга Бутова/Facebook

 

Напомним, на Житомирщине новый пожар перешел на заповедник.

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Комментариев (2)
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Vixerunt    29.04.2020, 12:19
Оценка:  0
Vixerunt
Ну так объявить войну держателям рапсовых полей; обычно это по их вине гибнут пчёлы. Кто-то кропит ядами свои поля не предупреждая пасеки. Типа моё поле что хочу то и делаю.
Woodbrother    29.04.2020, 11:44
Оценка:  0
Woodbrother
Сумы рядом с на россией. "Братский нарот" опять что то подкинул На россии есть крупнейший в мире центр по разработке ядов с бюджетом как у некоторых стран плюс развитая промышленность по изготовлению химического и бактериологического оружия.
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