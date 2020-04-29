Массовая гибель пчел на Сумщине: Полиция начала расследование

В Сумской области неожиданно погибли более 500 пчелосемей.

В шести районах Сумской области зафиксирована массовая гибель пчел. В областном управлении Национальной полиции сообщили, что начали расследование по данному факту, пишет “Укринформ“.

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“Информация о гибели пчел поступила из Путивльского, Сумского, Недрыгайловского, Роменского, Белопольского и Глуховского районов. По этим фактам полиция открыла общее дело по статье 239 УК “Загрязнение или порча земель веществами, вредными для жизни и здоровья людей и окружающей среды“, - сообщил руководитель отдела коммуникаций Нацполиции в Сумской области Владимир Крупецкий.



В Сумском областном управлении Госпродпотребслужбы отметили, что погибли насекомые из более чем 500 пчелосемей. Специалисты пытаются выяснить причины происшествия. Одна из версий - применение ядохимикатов.

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По данным региональных СМИ, 25-26 апреля в Путивльском и Роменском районах случилась массовая гибель пчел. Местные жители связывают это с использованием химикатов для обработки полей.



О гибели 200 пчелосемей в селе Ховзовка Путивльского района и в селах Клевенское и Шулешево сообщила на своей странице в Facebook активистка Ольга Бутова.



“Отравлены химикатами, которые беспощадно и бездумно льются в землю. Пчёлки увы...не выдержали....А люди????Хорошее прикрытие карантин для многих аграриев. Травили и травят....Путивльский район, с.Ховзовка- погибло 200 семей пчел, также пострадали пчелы сел, которые находятся рядом - Клевенское,Шулешево.По словам очевидцев, химикаты вносились ночью в сухую землю со среды на четверг“, - написала она.

Ольга Бутова/Facebook

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