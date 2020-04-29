Украинские артиллеристы отрабатывают новейшие методы ведения огня

Артиллеристы ВСУ тренируются по новейшим стандартам НАТО.

На общевойсковом полигоне продолжается интенсивная подготовка подразделений отдельной артиллерийской бригады оперативного командования “Запад“ Сухопутных войск ВС Украины. Артиллеристы приобретают практические навыки в стрельбе и управлении огнем с использованием новейших методов в соответствии со стандартами НАТО. Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны.

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Так, в подготовку артиллеристов входит: проведение разведки с использованием новейших систем наблюдения, привлечение беспилотных летательных комплексов, применение новой тактики взаимодействия подразделений при ведении обороны.

По словам пресс-офицера бригады лейтенанта Юрия Кульпы, значительное внимание во время учений уделено скорости развертывания на боевых позициях, точности в наведении пушки, меткости каждого выстрела. От перечисленного зависит жизнь не только подчиненного личного состава, но и жизнь других военнослужащих, которым обеспечивают огневое прикрытие и выполнение поставленной задачи в целом.

Среди основных задач учений - получение навыков в условиях, максимально приближенным к боевым. Подразделения отрабатывают нормативы по специальной, технической подготовке. Проводят стрельбы из штатного вооружения, среди которых орудия 152-мм калибра, противотанковые артиллерийские системы управляемого действия, - рассказал лейтенант Кульпа.

Завершатся учения двухступенчатой командно-штабной тренировкой, во время которого комиссия оценит уровень готовности артиллеристов к выполнению задач по назначению. Пресс-офицер подчеркнул, что значительная часть личного состава подразделения - участники боевых действий на востоке Украины, имеющих немалый боевой опыт.

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