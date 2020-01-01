Вспышка COVID-19 в общежитии под Киевом: Заболели 13 студентов

Всех студентов общежития протестировали на коронавирус.

13 студентов из общежития в Петропавловской Борщаговке Киевской области заразились коронавирусной болезнью COVID-19. Об этом в комментарии на телеканале "112" рассказал и.о. главы Киевской ОГА Василий Володин.

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"По состоянию на этот момент 70 человек уже протестировано ПЦР-тестами. Из них лабораторно подтверждено 13 заболевших. Еще у 84 также взяты тесты, результаты в связи с определенной технологией будут сегодня-завтра", - отметил чиновник.



Во время карантина в общежитии находятся 154 человека, в основном это иностранные студенты.

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"У нас 4 общежития, в которых были подтвержденные случаи. В двух из них было по одному человеку, остальные жители были протестированы и было подтверждено, что они здоровы. В двух других общежитиях есть более массовое заболевание", - добавил Володин.



В частном общежитии Гостомеля также зафиксировали вспышку COVID-19. Там проживают бывшие военнослужащие.



"На сегодня на ИВЛ у нас нет ни одного человека. Всего подтвержденных случаев 643. На данный момент на стационарном лечении находится 123 человека, остальные - на самоизоляции", - отметил Володин.





Напомним, в общежитии в селе Петропавловская Борщаговка зафиксировали вспышку коронавируса.

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