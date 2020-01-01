На митинге предпринимателей полицейские напали на журналистов

Операторскую команду одного из украинских изданий грубо вытолкали из "зеленой зоны" и сломали технику.

Во время митинга предпринимателей, который сегодня состоялся под зданием Кабинета министров, между журналистом ресурса hromadske Богданом Кутеповым и полицейскими возникла потасовка. Как сообщает hromadske, полицейские корреспондента “избили и сломали технику“.

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Утром 29 апреля журналисты указанного издания Богдан Кутепов и Никита Мекензин вели прямую трансляцию с холма в парке напротив Кабмина. К ним подошли несколько полицейских подразделения “ТОР“ и потребовали покинуть эту территорию. Кутепов объяснил, что имеет “служебную необходимость“ снимать с того места, где лучше видно протест. За это правоохранители назвали его “клоуном“.

Он также спрашивал полицейских, почему нужно отойти от этого места, на что полицейские сказали “или забираешь (камеры - ред.), или я сломаю“.

С этими словами на журналистов напали и вытолкнули с газона. Все это происходило в прямом эфире. После этого правоохранители возмутились тем, что журналист продолжал снимать, угрожая сломать ему камеру. И с этими словами сломали стабилизатор, - пишет hromadske.

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Прямой эфир пришлось прервать. Журналисты вызвали полицию и написали заявление о совершении преступления.

Впоследствии представитель Министерства внутренних дел Артем Шевченко в комментарии hromadske сказал, что не знает об этом инциденте, зато подчеркнул необходимость выяснить все обстоятельства.

Надо разбираться сейчас, выясним. Зная Богдана Кутепова, ничего не могу сказать, кроме того, что надо точно подробно выяснить все обстоятельства происшествия, - сказал представитель МВД.

Напомним, сегодня утром под Кабмином собрались предприниматели, протестующие против карантина. Мелкий бизнес требует разрешить им работу с соблюдением санитарных норм наравне с крупными торговыми сетями.

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