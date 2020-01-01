“Карантин - так карантин”: Ляшко "замуровал" вход в ресторан Тищенко

“Велюр” снова оказался в центре скандала.

Скандальный экс-нардеп Олег Ляшко замуровал вход в ресторан народного депутата Николая Тищенко “Велюр”, который принимал посетителей в карантинное время.

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Об этом сам политик сообщил на своей странице в Facebook.

Ляшко вел прямую трансляцию с места событий, где комментировал свои действия. По предварительной информации, Ляшко прибыл к ресторану в сопровождении группы лиц приехал. С помощью строительных блоков и монтажной пены они закрыли вход в ресторан нардепа-“слуги” Николая Тищенко.

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Кроме того, на витринах ресторана Ляшко и его команда оставили красноречивые надписи: “Карантин” и “Закон один для всех”.

Свои действия скандальный радикал аргументировал тем, что закон один для всех.

Миллионы людей из-за карантина потеряли работу… Фермеры не могут свой товар продать, а “слуги” жируют… А люди должны голодать, потому что денег нет. Карантин - так карантин. Для всех, - заявил Ляшко во время трансляции.

Напомним, копы устроили проверку в ресторане нардепа Тищенко. Администратор ресторана написал объяснение и обязательство о запрете принимать посетителей в период карантина.

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