МОЗ заявил правоохранителям на чиновников, купивших костюмы биозащиты

Чиновники госпредприятия не согласовали с правительством закупку спецкостюмов для борьбы с коронавирусом.

Замминистра здравоохранения Светлана Шаталова обратилась в правоохранительные органы с заявлением о преступлении, совершенном должностными лицами государственного предприятия “Медицинские закупки Украины“ (МЗУ). Об этом Шаталова сообщила в ходе брифинга Минздрава в среду, 29 апреля.

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“Я вчера подготовила и направила в правоохранительные органы заявление о совершении преступления ГП МЗУ, надеюсь на скорую реакцию“,- сообщила она.

По словам Шаталовой, МЗУ нарушило законодательство Украины, не подав в Минздрав техническое задание на закупку костюмов биозащиты.

Минздрав обратился письмом в ГП насчет закупки костюмов биозащиты. ГП не подало на согласование техзадание в министерство. Минздрав не понимал, какого качества товар будет закупать ГП и соответствует ли он всем требованиям,- отметила замминистра.

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В то же время Шаталова отметила, что надеется на налаживание совместной работы МЗУ и Минздрава.

Моя позиция и позиция министра такова: существует ГП МЗУ, которое создано для проведения всех медицинских закупок для государства. Поэтому МЗУ должно выполнять закупки, которые планирует делать Минздрав. Надеюсь, что мы сможем наладить нашу работу таким образом, чтобы она была максимально прозрачной с абсолютным соблюдением законодательства, - сказала она.

Выступление Шаталовой с 20:00:

Напомним, Зеленский потребовал от главы МОЗ, чтобы у больниц было все против COVID-19. Закупкой медсредств и оборудования для борьбы с коронавирусом теперь будет заниматься МОЗ, а не Офис президента.

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