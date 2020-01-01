Минздрав добавил новый препарат в протокол лечения COVID-19

У большого количества пациентов с коронавирусом наблюдаются тромбоэмболические осложнения.

Министерство здравоохранения добавило препараты-гепарины в протокол лечения COVID-19. Об этом в ходе ежедневного брифинга рассказал глава Минздрава Максим Степанов.

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В протокол внесли изменения из-за частых случаев тромбоэмболических осложнений у пациентов.



"В связи с тем, что мы наблюдаем при коронавирусной болезни большое количество тромбоэмболических осложнений во время течения болезни, то наши специалисты, которые составляют протокол, обратили внимание на протоколы других стран и было принято решение ввести в протокол гепарин. Поэтому для лечения COVID-19 в Украине будут использовать препараты-гепарины", - отметил министр здравоохранения.





Напомним, в Минздраве назвали единственный источник выявления коронавируса.

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