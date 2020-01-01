Сучасний формат дистанційного навчання в Україні

Альтернатива європейським і американським ВНЗ?

Онлайн-освіта нині – єдиний можливим каналом отримання знань. Більшість європейських та американських університетів і без карантину були готові до дистанційного формату, а як щодо українських? Треба сказати, що є декілька цікавих варіантів онлайн-навчання в державних ВНЗ. Один із таких – т.зв. «український Хогварст», тобто Чернівецький національний університет (ЧНУ). Дізнаємося, наскільки сучасний і налагоджений там процес онлайн-освіти.

Технології світового рівня в Україні

Оскільки всі зараз навчаються віддалено, слід подбати про якість цього процесу. В цьому стане на поміч розробка української компанії Beehiveor. Йдеться про сервіс, який може вимірювати рівень концентрації під час вивчення матеріалу з екрана гаджета. За рухом очей слідкуватиме EyePass і визначатиме, наскільки уважно учень сприймає матеріал, і які уривки слід повторити. Сподіваємося, незабаром ця технологія буде впроваджена в усіх університетах.

ЧНУ вже встиг відзначитися своєю електронною платформою. Існує спеціальний сайт для онлайн-освіти, де кожен студент має свій профіль, може користуватися навчальними матеріалами, бібліотекою, а викладачі створюють нові курси і дають завдання. Здавалося б, все стандартно, однак університет дечим виділився. Він пропонує завантажити і встановити додаток – мобільний або десктоп. Доступні версії для Android, iOS, Windows, MacOS.

Що таке Moodle?

Це безкоштовний освітній додаток, який відкриває повний зручний доступ до онлайн-освіти. Після його встановлення достатньо ввести електронну адресу свого університету, зареєструватися і почати користуватися. Нарешті світові сучасні технології дійшли й до українського освітнього процесу.

Що можна вивчати онлайн?

Серед доступних зараз дистанційних програм: економіка, іноземні мови, педагогіка, соціологія, філософія, культурологія, теологія. Матеріали з дисциплін треба просто завантажувати і самостійно обробляти, стане в допомозі додаток Moodle. З його допомогою можна зараз вивчати, зокрема, французьку мову. Студенти і викладачі підключають відеоконференції Google Meet та Zoom. Домашні завдання виконуються у форматі аудіо-і відеозаписів, викладачі їх оперативно розглядають і дають зворотну оцінку. Отже, процес налагоджений і відбувається за допомогою сучасних технологій.

Паралельне навчання в онлайн-університетах США

Під час карантину з’явилося більше часу, можна присвятити його новим знанням. В цьому допоможуть безкоштовні онлайн-курси відомих американських ВНЗ. Ось деякі варіанти:

Колумбійський університет:

«Інклюзивна освіта: Підтримка всіх студентів класу». Курс допоможе навчитися створювати комфортне середовище в навчальних інклюзивних класах. Це нові знання в напрямку соціології і педагогіки. «Штучний інтелект» – курс для розуміння основних методів створення інтелектуальних комп’ютерних систем. Допоможе навчитися використовувати штучний інтелект в різних ситуаціях.

Пенсильванський університет:

«Позитивна психологія: Навички стійкості». Тренінг із підвищення стійкості в особистому житті професійній діяльності, боротьби з тривогою. Актуальний курс для збільшення позитивних емоцій.

«Введення в американське законодавство». Дає уявлення про шість сфер американського права, дилеми і способи їх вирішення. Курс для тих, хто цікавиться юриспруденцією, і для загального розвитку.