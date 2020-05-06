Стажування в США для студентів

Студенти, які частково працюють за фахом під час навчання, нині можуть пристойно заробляти. Справа навіть не так в грошах, як в отриманому досвіді і знаннях, а також можливості в майбутньому отримати повноцінне місце роботи. Якщо в країнах СНД ще діє система нагромадження обов'язків на стажиста і низька оплата праці, то в США практикується інша модель.

Стажування може бути частиною навчального процесу і практики. Це незамінний досвід, коли студент може працювати не в повну силу, не перевантажуватися і при цьому заробляти.

Які варіанти стажування в США?

Перед вибором програми варто вивчити дві основні системи, за якими можна поїхати стажуватися. Це CPT – планова практика і OPT – більш розширена практика з можливістю продовження. Визначитися з варіантом допоможе відповідь на питання: яка мета стажування? Якщо потрібно тільки отримати знання і вміння за своєю спеціальності, то вистачить і першого варіанту. У випадку, коли студент хоче отримати академічний ступінь і практикуватися навіть поза університетом, то варто обрати другий варіант.

CPT (Curricular Practical Training) – тип оплачуваного стажування, безпосередньо пов'язаного з досліджуваними предметами. Пропонується тільки студентам, нерідко допомагає пройти обов'язкову практику. В такому випадку український студент може отримати неоціненний досвід в США. Головний нюанс – стажування доступне після того, як людина прожила на території США мінімум 9 місяців. За цей час можна пройти 1-2 курсів місцевого університету. Максимальний час перебування на стажуванні становить 12 місяців, зайнятість на практиці може бути, як частковою (20 годин на тиждень), так і повною (40 годин).

ОPT (Optional Practical Training) – цікавіший варіант для тих, хто хоче «маневрувати». Наприклад, офіційно працювати за стінами університету, але зважаючи на свою спеціальність. Можна працювати під час навчального процесу або після нього. Плюс – стажування можна продовжити на 17 місяців і приплюсувати до стандартних 12-ти. Найголовніша фішка полягає в тому, що ці 12 місяців даються для стажування на кожен вчений ступінь. В цей час доведеться здавати багато письмових робіт, із цим допоможе essay writer . Тобто можна отримати бакалавра, рік стажуватися, вступити на магістратуру, відучитися і знову пройти стажування. Такий план дозволяє навіть закріпитися і залишитися в США на ПМП. Виходить, цей варіант «комплексний» і найпривабливіший.

Як влаштуватися на стажування?

Існує такий формат як Pre-completion OPT, він доступний студентам, які вже відучилися 1-2 курси на стаціонарі. При цьому необхідно буде дотримуватися навчального плану, а стажування повинно тривати до 20 годин в тиждень під час навчального семестру і до 40 – під час канікул. Потрібно розраховувати, що рік на стажування дається для всього його періоду. Тобто якщо під час навчання були використані 8 місяців, то після бакалаврату залишиться тільки 4.

Для оформлення стажування слід піти до свого наукового керівника і отримати спеціальний бланк-дозвіл. Після його заповнення необхідно відвідати сайт Служби громадянства та імміграції США (USCIS) і заповнити форму. Після цього слід зібрати пакет документів, куди входять копії закордонного паспорта, міграційної карти і ще кілька форм. Для того щоб не заплутатися, краще все дізнатися від свого керівника. Весь процес бюрократії займає до трьох місяців.

Зворотний бік медалі

Стажування – це не практика на майбутньому місці роботи, а підготовка до виконання професійних обов'язків. Отримати повноцінну офіційну роботу під час навчання можна, однак така компанія повинна мати дозвіл від USCIS. Він дає право наймати іноземних студентів, у яких ще немає дозволу на роботу. І останнє, після навчання важливо протягом 2 місяців знайти роботу, інакше візовий статус буде втрачено, а час стажування – анульовано. Як то кажуть: хто шукає, той знайде?