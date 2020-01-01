Як оплатити освіту в університеті США?

Все про популярний студентський кредит.

Американська освіта коштує немало, особливо якщо немає надії на стипендію, грант або знижку. Необов’язково відмовлятися від здобування престижного цінного диплому, якщо в абітурієнта чи його батьків немає всієї суми за навчання. Ми розглянемо відомий варіант, який допоміг багатьом американським та іноземним студентам.

Що таке студентський кредит і як він діє?

Така практика кредитування популярна через те, що самі американські сім’ї не завжди в змозі оплатити навчання в університеті. Громадяни США можуть скористатися кредитом на вибір: федеральним чи приватним. На перший також можуть претендувати власники Green Card та візи біженця.

У іноземних студентів, на жаль, вибору не має. Доступний лише варіант Private International Student Loan, приватний кредит. Середня сума займу – 17 000 доларів і приблизно 6% всіх американських студентів за останні пару років брали такі кредити.

Умови отримання кредиту

Студентський кредит – один з оптимальних варіантів оплати за навчання. При цьому слід пам’ятати, що повертати потрібно й відсотки. Однак такий варіант кредиту всеодно кращий за інші, тому що дозволяє розтягнути виплату на час навчання і не вимагає заставляти цінні речі й нерухомість.

Для отримання займу необхідно, щоб майбутній студент досяг 18-річчя, мав документ про зарахування до ВНЗ, візу, страховку і поручителя. Тобто підготовка до оформлення кредиту починається після вступу, інакше підстави для займу не буде. Паралельно із цим слід розглядати і можливість отримання фінансової допомоги в рамках стипендії чи гранту. До цього питання ми ще повернемося

Перш ніж зібрати всі необхідні документи, слід подбати про наявність поручителя, який би відповідав усім вимогам отримання кредиту. Цю людина має бути працевлаштованою, з високим кредитним рейтингом. На 2019 рік бажаний рівень починався від 690. Якщо поручителя знайти самостійно не вдається, то слід звернутися до профільної організації Student Loan Services.

Поручитель і студент мають одночасно подати заявку на кредит. При цьому студент має надати доказ свого фінансового достатку. Найкраще, якщо це буде виписка із банку (зі значною сумою на рахунку), зарплата, поміч від батьків, дохід від здачі в оренду майна і т.д.

Важливо вірно розрахувати суму кредиту, із цим допоможе Financial Aid Office. Це фінансовий центр допомоги, який працює при кожному американському ВНЗ. Тут розрахують всі витрати, необхідні на навчання, проживання і т.д.

Як зекономити на навчанні?

Абітурієнти, які зможуть гарно себе проявити під час вступу, можуть долучитися і до стипендіальних програм. Для цього слід подавати мотиваційні листи до комісій ВНЗ і організацій, що надають гранти. Із написанням листів якісно і швидко допоможе ресурс essay writer . Якщо ж вступник не має можливості їхати навчатися у США, слід розглянути варіант дистанційної освіти. Він значно дешевший і в результаті дозволить здобути диплом світового рівня.

У зв’язку із пандемією, вища освіта опинилася перед обличчям ймовірної кризи – може виникнути недобір вступників на 2021 рік. Це означає, що багато ВНЗ спрощують умови вступу й навчання. США не є винятком, деякі коледжі й університети вже заявили про знижки на оплату проживання, спрощені умови виплат і кредитування. Слід звернутися до самих ВНЗ і узнати, які зараз діють умови.

Отже, вступ до американського університету – це ще не найскладніша річ, нерідко попереду йде фінансове питання. Допомогти вирішити його можуть самі ВНЗ, комітети із надання фінансової допомоги, організації з надання кредитів. Головне, правильно оцінити свої можливості й шукати оптимальний варіант.