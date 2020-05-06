Різниця вищої освіти України та США

Порівнюємо умови навчання і проживання, тенденції та перспективи.

Вища освіта за кордоном приваблює українців, навіть якщо це вимагає багато коштів і зусиль. При цьому, далеко не всі студенти за кордоном планують залишитися там жити, їм важливі якісні знання й престижні дипломи. Чи дійсно українська система освіти відстає від американської, чи вони просто різні? Розглянемо обидві теорії, дізнаємося думку спеціаліста – української викладачки у Стенфорді, Світлани Хутка.

Різниця на рівні фінансування

Згадаємо, як сформувалася система українських та західних університетів, хто докладав зусиль до фінансування проєктів. Наприклад, Могилянка довгий час жила на кошти тільки держави, всі її рахунки (й інших ВНЗ) проходили через Міносвіти. Зараз маємо більше автономії в Україні, університети можуть самостійно проводити банківські операції.

Той же американський Стенфорд створений на базі капіталу його засновника. Земля, будівля, грошові фонди – навчальний заклад одразу отримав гарний капітал для розвитку. Навіть якщо взяти рівень державного фінансування, в США він значно вищий. Не тільки навчальний процес має гарну підтримку, а й науковий сегмент. Американські студентські лабораторії й дослідження мають кращий потенціал для розвитку. Саме тому в цій країні доволі багато грантів для науковців, навіть для іноземних громадян.

Мотивація – важливий складник навчання

Американці цінують інформацію, яку отримують в стінах університету – ділиться Світлана Хутко. Їй не доводилося стимулювати слухачів курсу бути уважнішими і активнішими. Студенти зацікавлені в тому, аби отримати більше, вони проявляють ініціативу. Їм це потрібно і для того, аби мати стипендію і не платити за дороге навчання. Українців потрібно повсякчас стимулювати, тому що тут простіше отримувати стипендію, та і вартість навчання не так б’є по кишені.

Навчальний процес – дійсно різний

В університетах США діє система кредитів і модулів. Студент створює собі розклад і план, яким має слідувати. На ньому полягає відповідальність за невчасно здані завдання. До речі, із творами гарно поможе ресурс essay writer . Навчальний процес може бути скороченим або розтягнутим – є певна гнучкість системи. Українці ж звикли до стандартного підходу зі сталим розкладом лекцій, практичних занять і сесії. Тут також може страждати мотивація, якщо людина не хоче вивчати нецікавий їй предмет.

Свобода слова і дії

Демократія діє як в Україні, так і в США. Однак студенти останньої країни більш звикли виражати свої мирні протести й добиватися кращих умов. Вони можуть спокійно вийти на протест, донести свою думку і отримати своє. Крім того, в Стенфорді, Берклі, Вашингтоні, Оксфорді та багатьох інших вишах студенти мають спілки й потужну горизонтальну структуру. Це кампуси, кафе, сувенірні крамниці, бази відпочинку.

В Україні це розвинено лише у деяких великих закладах, на кшталт КПІ, університету ім. Т. Шевченка, Могилянки. Однак українські студенти теж не мовчать і нерідко висловлюють свою громадську позицію, виходять на марші, пишуть в соціальних мережах. Не вистачає тільки знання своїх прав, «інструкцій» в діях і наслідках. Саме це допомагає перетворити мирні протести на позитивні зміни в законодавстві.

Український потенціал теж великий, навіть у порівнянні з дуже розвиненими країнами. Це видно по тому, наприклад, скільки українських IT-спеціалістів працюють на відомі закордонні фірми. Багато українців їдуть навчатися за кордон. Потрібно, аби держава стимулювала таких спеціалістів повертатися додому і допомагати розвивати свою професійну сферу. Важливо не зупинятися на шляху західної інтеграції в освітні та інші процеси, втілювати нове в різних галузях.