Погода в Украине на 2 мая: Грозы и солнце

Дожди ожидаются на значительной части Украины, местами с грозами.

В Украине будут грозы freepik.com

Погода в субботу, 2 мая, в Украине будет дождливой, но на востоке солнечно. Дожди с грозами ожидаются в большинстве областей. Солнце будет светить только в восточной части Украины и Крыму. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

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В западных областях страны температура воздуха днем составит от +16 до + 20 градусов тепла, ночью от +8 до +11;

На севере Украины температура днем +21… +23, ночью +9… +11;

В центральных областях температура днем +21… +23, ночью от +9 до +11;

На востоке страны днем от +24 до +26, ночью от +8 до +11;

На юге Украины днем от +20 до +24 градусов, ночью от +6 до +11;

В Крыму днем +21… +23, ночью +9… +11;

В Киеве днем +20… +22, ночью +9… +11.

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По словам синоптика Натальи Диденко, второго мая в Украине основная порция влаги придется на западную часть Украины плюс Винницкую и Житомирскую область. При этом вероятность локальных дождей сохраняется на Сумщине, Харьковщине, местами в Одесской области.

Большинство районов Востока, Центра и Юга будут без дождей.

Температура воздуха в субботу составит + 18 + 24 градуса, на Западе будет свежее, + 14 + 18 градусов, на Востоке, в Днепре, Кропивницкому и их районах местами до +26 градусов. В Киеве сегодняшнее кратковременное похолодание изменится завтрашним возвращением тепла до +22 градусов. Воскресенье-понедельник будут теплыми, а со вторника ожидается похолодание, - пишет Диденко.

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