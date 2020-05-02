Для строительства инфраструктуры наймут 150 тысяч украинцев

Государственные компании ищут дорожников-асфальтобетонщиков, машинистов, водителей, дорожных мастеров, почтальонов и других рабочих. Им обещают достойную зарплату и социальные гарантии.

Для обновления дорог Укравтодор привлечет около 38 тысяч специалистов Корреспондент.net

Инфраструктурные и смежные отрасли в Украине нуждаются в привлечении 150 тысяч новых специалистов, заявил руководитель Мининфраструктуры Владислав Криклий. Об этом, в пятницу, 1 мая, сообщила пресс-служба Министерства инфраструктуры.

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По словам главы ведомства, только для обновления украинских дорог Укравтодор планирует нанять около 38 тысяч специалистов-дорожников.

“Около 38 тысяч специалистов-дорожников привлекает Укравтодор для обновления украинских дорог. Это позволит создать еще около 120 тысяч рабочих мест в сопутствующих отраслях. Более трех тысяч вакансий открыла Укрпочта. Мы прилагаем все усилия, чтобы у людей была работа в такое непростое время, повышаем безопасность труда и социальные гарантии для наших работников”, - отметил Криклий.

Напомним, ранее Госстат заявил, что в марте средняя заработная плата в Украине составила 11 446 гривен, что на 5,5% (599 гривен) больше по сравнению с февралем текущего года и на 11,8% (1209 гривен) выше в годовом измерении.

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