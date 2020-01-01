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Сутки на Донбассе: Боевики резко увеличили число обстрелов

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За последние сутки оккупанты 24 раза обстреливали защитников Украины, есть раненные.
Иллюстративное фото
Иллюстративное фото
Фотоархив Минобороны

За прошедшие сутки вооруженные формирования оккупационные силы на Донбассе 24 раза нарушили режим прекращения огня. Об этом сообщает пресс-центр Штаба Операции объединенных сил.

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“Противник обстрелял наши позиции из запрещенных минскими договоренностями минометов калибра 120 мм и 82 мм, а также гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов, снайперского и стрелкового оружия. Украинские защитники для прекращения враждебных действий активно применили дежурные огневые средства. Оккупационные войска, испытав на себе решимость наших воинов, отказывались от дальнейшей активности“, - говорится в сообщении.

Вследствие вражеских обстрелов 1 мая трое украинских воинов получили ранения.

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С начала суток 2 мая было зафиксировано девять нарушений режима прекращения огня со стороны боевиков, большинство — в районе ответственности оперативно-тактической группировки “Север“.

Сегодня, 2 мая, в результате вражеских обстрелов один украинский воин получил ранения.

Такие коварные действия без ответа не остались - наши военнослужащие открыли прицельный огонь по позициям оккупантов. Потери противника уточняются, - заявили в штабе.

Напомним, 29 апреля военнослужащие 30-й ОМБр уничтожили управляемой ракетой командирский внедорожник одного из подразделений террористов так называемой “ЛНР“. Видеозапись успешной атаки опубликовал на своей странице в Telegram журналист Андрей Цаплиенко.

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Теги: штаб ООС, Донбасс, обстрел
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