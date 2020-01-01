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В Украине 11 411 случаев коронавируса: обновленные данные Минздрава

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За последние сутки инфекцию выявили у 550 человек.
За сутки в Украине 550 новых больных
За сутки в Украине 550 новых больных
ГПСУ

По состоянию на 9:00 2 мая в Украине 11411 ​​лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 279 летальных, 1498 пациентов выздоровели. За сутки зафиксировано 550 новых случаев.

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Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения Украины.

Ситуация по регионам следующая:

  • Винницкая область - 427 случаев;
  • Волынская область - 315 случаев;
  • Днепропетровская область - 436 случаев;
  • Донецкая область - 70 случаев;
  • Житомирская область - 393 случая;
  • Закарпатская область - 496 случаев;
  • Запорожская область - 267 случаев;
  • Ивано-Франковская область - 942 случая;
  • Кировоградская область - 394 случая;
  • г. Киев - 1494 случая;
  • Киевская область - 747 случаев;
  • Львовская область - 465 случаев;
  • Луганская область - 37 случаев;
  • Николаевская область - 140 случаев;
  • Одесская область - 329 случаев;
  • Полтавская область - 212 случаев;
  • Ровенская область - 689 случаев;
  • Сумская область - 105 случаев;
  • Тернопольская область - 823 случая;
  • Харьковская область - 311 случаев;
  • Херсонская область - 121 случай;
  • Хмельницкая область - 98 случаев;
  • Черновицкая область - 1745 случаев;
  • Черкасская область - 304 случая;
  • Черниговская область - 51 случай.

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Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

На амбулаторном лечении 7960 пациентов, из них 626 детей и 1863 медработника. Всего нуждались в госпитализации 3452 человек, из них 145 детей и 387 медиков. В подключении к аппарату искусственной вентиляции легких нуждался 151 человек, в том числе один ребенок и 12 медиков.

Исследования проводились вирусологической референс-лабораторией Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями. По состоянию на утро 2 мая 2020 в Центр поступило 727 сообщений о подозрении на COVID-19. Всего с начала 2020 года поступило 31043 сообщение о подозрении на COVID-19.

МОЗ

Напомним, главный санитарный врач заявил, что Украине удалось избежать “итальянского сценария“ COVID-19. Без жесткого карантина, медикам пришлось бы выбирать - ехать к 40-летнему или 70-летнему больному с коронавирусом, считает Ляшко.

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Теги: коронавирус, Минздрав
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