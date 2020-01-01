В Украине 11 411 случаев коронавируса: обновленные данные Минздрава
По состоянию на 9:00 2 мая в Украине 11411 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 279 летальных, 1498 пациентов выздоровели. За сутки зафиксировано 550 новых случаев.
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Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения Украины.
Ситуация по регионам следующая:
- Винницкая область - 427 случаев;
- Волынская область - 315 случаев;
- Днепропетровская область - 436 случаев;
- Донецкая область - 70 случаев;
- Житомирская область - 393 случая;
- Закарпатская область - 496 случаев;
- Запорожская область - 267 случаев;
- Ивано-Франковская область - 942 случая;
- Кировоградская область - 394 случая;
- г. Киев - 1494 случая;
- Киевская область - 747 случаев;
- Львовская область - 465 случаев;
- Луганская область - 37 случаев;
- Николаевская область - 140 случаев;
- Одесская область - 329 случаев;
- Полтавская область - 212 случаев;
- Ровенская область - 689 случаев;
- Сумская область - 105 случаев;
- Тернопольская область - 823 случая;
- Харьковская область - 311 случаев;
- Херсонская область - 121 случай;
- Хмельницкая область - 98 случаев;
- Черновицкая область - 1745 случаев;
- Черкасская область - 304 случая;
- Черниговская область - 51 случай.
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Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
На амбулаторном лечении 7960 пациентов, из них 626 детей и 1863 медработника. Всего нуждались в госпитализации 3452 человек, из них 145 детей и 387 медиков. В подключении к аппарату искусственной вентиляции легких нуждался 151 человек, в том числе один ребенок и 12 медиков.
Исследования проводились вирусологической референс-лабораторией Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями. По состоянию на утро 2 мая 2020 в Центр поступило 727 сообщений о подозрении на COVID-19. Всего с начала 2020 года поступило 31043 сообщение о подозрении на COVID-19.
Напомним, главный санитарный врач заявил, что Украине удалось избежать “итальянского сценария“ COVID-19. Без жесткого карантина, медикам пришлось бы выбирать - ехать к 40-летнему или 70-летнему больному с коронавирусом, считает Ляшко.
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