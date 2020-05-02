В Украине новый всплеск заражения коронавирусом

Всего в мире насчитывается 3 344 274 инфицированных, рост за сутки составил 87 186 случаев заражения.

Число заболевших коронавирусной инфекцией в Украине выросло на 550 человек. Это один из самых высоких показателей за период пандемии.

Семь человек за сутки умерли, 85 человек выздоровели, всего число инфицированных на 2 мая составляет 11 411 человек, сообщил министр здравоохранения Максим Степанов на брифинге в субботу.

"В Украине за минувшие сутки зафиксировано 550 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, из них 17 у детей и 96 у медицинских работников. Госпитализированы в учреждения здравоохранения 117 человек", - сказал министр.

По данным Центра общественного здоровья Минздрава Украины, среди умерших с коронавирусом преобладают лица в возрасте от 50 лет - 86 процентов.

Отмечается, что в целом болезнь подтверждена у 771 ребенка и 2250 медиков, при этом 1498 пациентов уже выздоровели, из них 335 медработников.

Число скончавшихся от связанных с коронавирусом заболеваний в мире достигло 238 775 человек, увеличившись за сутки на 5377, сообщил американский университет Джонса Хопкинса.

Всего в мире, по данным университета, насчитывается 3 344 274 инфицированных, рост за сутки составил 87 186 случаев заражения.

Полностью излечились более миллиона человек.

Лидеры по зараженным:

США - 1 103 781 (погибли 65 тысяч)

Испания - 213 435 (24 543)

Италия - 207 428 (28 236)

Великобритания - 178 685 (27 510)

Франция - 167 305 (24 594)

Германия - 164 077 (6 736)

Турция - 122 тыс 392 (3 258)

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet