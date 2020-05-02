Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

В Украине новый всплеск заражения коронавирусом

Комментариев: 3
Всего в мире насчитывается 3 344 274 инфицированных, рост за сутки составил 87 186 случаев заражения.
В Украине растет число заболевших коронавирусом
В Украине растет число заболевших коронавирусом

Число заболевших коронавирусной инфекцией в Украине выросло на 550 человек. Это один из самых высоких показателей за период пандемии.

Семь человек за сутки умерли, 85 человек выздоровели, всего число инфицированных на 2 мая составляет 11 411 человек, сообщил министр здравоохранения Максим Степанов на брифинге в субботу.

"В Украине за минувшие сутки зафиксировано 550 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, из них 17 у детей и 96 у медицинских работников. Госпитализированы в учреждения здравоохранения 117 человек", - сказал министр.

По данным Центра общественного здоровья Минздрава Украины, среди умерших с коронавирусом преобладают лица в возрасте от 50 лет - 86 процентов.

Отмечается, что в целом болезнь подтверждена у 771 ребенка и 2250 медиков, при этом 1498 пациентов уже выздоровели, из них 335 медработников.

Число скончавшихся от связанных с коронавирусом заболеваний в мире достигло 238 775 человек, увеличившись за сутки на 5377, сообщил американский университет Джонса Хопкинса.

Всего в мире, по данным университета, насчитывается 3 344 274 инфицированных, рост за сутки составил 87 186 случаев заражения.

Полностью излечились более миллиона человек.

Лидеры по зараженным:

  • США - 1 103 781 (погибли 65 тысяч)
  • Испания - 213 435 (24 543)
  • Италия - 207 428 (28 236)
  • Великобритания - 178 685 (27 510)
  • Франция - 167 305 (24 594)
  • Германия - 164 077 (6 736)
  • Турция - 122 тыс 392 (3 258)

 

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: эпидемия, пандемия, карантин, Коронавирус, Коронавирус в Украине
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (3)
Отсортировать по дате Вниз
ktrvbcffer    02.05.2020, 11:49
Оценка:  -27
ktrvbcffer
Нельзя верить в эти кремлёвские фейки.Ляшко сказал что у нас плато.А ему грех не верить.Всё остальное-от кремлёвских лукавых.
Kostos    02.05.2020, 12:26
Оценка:  +3
Kostos
ПНХ, мокша
ШтормЗайцев    02.05.2020, 11:27
Оценка:  +3
ШтормЗайцев
Ничего удивительного в этом нет. Сбегали обьмтели острых ощущений на Пасху в храмы РПЦ МП, и полуичили в подарок от московских попов свежий короновирус. Мало того, что сами заразились, так еще и попутно передадут вирус массе других людей.
Популярные теги
Реклама
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь