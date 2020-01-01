Мэру Черкасс угрожают от имени замглавы Офиса президента

У Зеленского всё отрицают и уверяют, что мэра разыграли пранкеры.

Мэр Черкасс Анатолий Бондаренко получил сообщение с угрозами, отправленное якобы первым заместителем главы Офиса Президента (ОП) Сергея Трофимова. Короткую переписку черкасский градоначальник обнародовал в Фейсбуке поздно вечером в пятницу.

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“Следующий раз будут не приветы, а действия. Я вас последний раз предупреждаю и советую успокоить свои таланты“, — написал ему абонент, подписанный как “Сергей Трофимов“.

На вопрос мэра, являются ли эти слова угрозами, собеседник ответил так:

Это не угрозы, а последнее предупреждение. Мы никогда не угрожаем, мы действуем. Завтра можете оказаться под клетчатым одеялом, если свои таланты не успокоите. Достаточно ясно?

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Фото этой переписки, опубликованное на своей странице в Фейсбуке, Анатолий Бондаренко сопроводил подписью:

Мой ответ: вы забыли, в какой стране живете.

Анатолий Бондаренко / Facebook

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Утром в субботу из Офиса президента поступил официальный комментарий на эту публикацию, в котором отрицается, что первый замглавы ОП Сергей Трофимов вел указанную переписку с мэром Черкасс.

Первый заместитель руководителя Офиса Президента Украины не общался с мэром Черкасс с помощью смс-сообщений. Очевидно, мэр стал жертвой банального пранка и сделал из этого поспешные политические выводы, - заявили в пресс-службе ОП.

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Там также отметили, что сам факт того, что угрозы оказались пранком, никак не повлияет на юридическую оценку действий городских властей Черкасс, решивших досрочно прекратить карантинные ограничения в городе.

Напомним, в четверг стало известно, что Черкассы ослабляют карантин. В городе, в частности, откроются магазины по продаже непродовольственных товаров, а также возобновит работу общественный транспорт. По этому факту полиция возбудила уголовное дело, а президент Зеленский в своем очередном видеообращении к украинцам отдельно упомянул ситуацию в Черкассах и передал “пламенный привет“ мэру города. Именно на этот “привет“ и намекал неизвестный собеседник в начале переписки с мэром.

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